Норвезький біатлоніст вляпався у скандал через футболку з Путіним

Біатлоніст збірної Норвегії 25-річний Ветле Шостад Крістіансен спровокував неабиякий скандал після того, як сфотографувався у футболці із зображення президента Росії Володимира Путіна.

На своїй сторінці в Instagram Крістіансен опублікував фото, де він позує у футболці з Путіним, який осідлав ведмедя.

Читайте також: У Федерації біатлону України розповіли, чи оголосить збірна бойкот етапу Кубка світу в Росії

"Все готово до фіналу сезону в Росії", – підписав фото Крістіансен, додавши емодзі із зображенням серця та російського троколора.





Норвезький біатлоніст Крістіансен опублікував футболку з Путіним

Такою витівкою норвежець накликав на себе гнів колег по збірній.

Різко прокоментувала вчинок співвітчизника 8-разова чемпіонка світу у складі жіночої збірної Норвегії з біатлону Лів Грете Шельбрейд Пуаре.

Сподіваюся, що це просто дурна дурість, момент обраний не найкращий. У Росії відбуваються суперечливі речі, і багато хто з них ніяк не пов'язані зі спортом. Атлети не відчувають себе в безпеці в цій країні, бояться здавати допінг-проби. Це серйозні речі. Не бачу тут нічого смішного. Багато що можу прийняти, але саме це не було "страшенно смішним,

– цитує титуловану біатлоністку норвезьке видання NRK.

У коментарях під світлиною у Крістіансена запитують, чи таким чином він підтримує "лідера терористів" і чи має він такі ж футболки з "Кімом, Мугабе, Саддамом та Гітлером".

Читайте також: Бйорндален на Олімпіаді-2018: каже, що тренується і готується до наступних гонок

Лідер чоловічої збірної Норвегії з біатлону, олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 Йоханнес Бьо, визнав, що не знає, як ставитись до такого вчинку свого колеги по збірній, хоча сама футболка на його думку є стильною.

Можливо, Ветле хоче просто знайти собі прихильників у Росії. А може, він і симпатизує Росії. Футболка? Нічого така, стильна. Ветле сказав, що купив її на інтернет-аукціоні,

– цитує Бьо видання Postimees.

Останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2017/2018 має відбутись у російській Тюмені 22-25 березня.

Збірні США та Чехії офіційно заявили, що не братимуть в ньому участь через допінг скандал, який розгорівся навколо російських спортсменів.

Раніше лідер чоловічої збірної США Лоуелл Бейлі закликав долучитись до бойкоту й збірну Норвегії, проте, очевидно, норвезькі біатлоністи до його заклику не прислухались.

Олімпійський чемпіон в естафеті та срібний призер у гонці-переслідуванні на Олімпіаді-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон заявив, що після заклику бойкотувати етап Кубка світу у Тюмені, на його адресу почали надходити погрози.