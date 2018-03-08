Норвезький біатлоніст вляпався у скандал через футболку з Путіним
Біатлоніст збірної Норвегії 25-річний Ветле Шостад Крістіансен спровокував неабиякий скандал після того, як сфотографувався у футболці із зображення президента Росії Володимира Путіна.
На своїй сторінці в Instagram Крістіансен опублікував фото, де він позує у футболці з Путіним, який осідлав ведмедя.
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"Все готово до фіналу сезону в Росії", – підписав фото Крістіансен, додавши емодзі із зображенням серця та російського троколора.
Норвезький біатлоніст Крістіансен опублікував футболку з Путіним
Такою витівкою норвежець накликав на себе гнів колег по збірній.
Різко прокоментувала вчинок співвітчизника 8-разова чемпіонка світу у складі жіночої збірної Норвегії з біатлону Лів Грете Шельбрейд Пуаре.
Сподіваюся, що це просто дурна дурість, момент обраний не найкращий. У Росії відбуваються суперечливі речі, і багато хто з них ніяк не пов'язані зі спортом. Атлети не відчувають себе в безпеці в цій країні, бояться здавати допінг-проби. Це серйозні речі. Не бачу тут нічого смішного. Багато що можу прийняти, але саме це не було "страшенно смішним,
– цитує титуловану біатлоністку норвезьке видання NRK.
У коментарях під світлиною у Крістіансена запитують, чи таким чином він підтримує "лідера терористів" і чи має він такі ж футболки з "Кімом, Мугабе, Саддамом та Гітлером".
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Лідер чоловічої збірної Норвегії з біатлону, олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 Йоханнес Бьо, визнав, що не знає, як ставитись до такого вчинку свого колеги по збірній, хоча сама футболка на його думку є стильною.
Можливо, Ветле хоче просто знайти собі прихильників у Росії. А може, він і симпатизує Росії. Футболка? Нічого така, стильна. Ветле сказав, що купив її на інтернет-аукціоні,
– цитує Бьо видання Postimees.
Останній етап Кубка світу з біатлону сезону 2017/2018 має відбутись у російській Тюмені 22-25 березня.
Збірні США та Чехії офіційно заявили, що не братимуть в ньому участь через допінг скандал, який розгорівся навколо російських спортсменів.
Раніше лідер чоловічої збірної США Лоуелл Бейлі закликав долучитись до бойкоту й збірну Норвегії, проте, очевидно, норвезькі біатлоністи до його заклику не прислухались.
Олімпійський чемпіон в естафеті та срібний призер у гонці-переслідуванні на Олімпіаді-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон заявив, що після заклику бойкотувати етап Кубка світу у Тюмені, на його адресу почали надходити погрози.