Носіння якої спідньої білизни сприяє репродуктивним функціям чоловіка

Чоловіча спідня білизна може впливати на репродуктивну функцію. Відповідно до останніх досліджень, чоловіки, які найчастіше носили "боксери", мали на 25% вищу концентрацію сперми та на 17% більшу кількість сперматозоїдів, аніж ті чоловіки, що віддали перевагу трусам іншого крою.

Про це мовиться у статті американських учених, яку опублікував журнал Human Reproduction.

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Так, проаналізувавши зразки сперми понад 600 чоловіків науковці з'ясували, що у тих, хто віддає перевагу носінню трусів-боксерів, є вищою кількість і концентрація сперматозоїдів в насінній рідині.

Як підкреслюється, кількість сперматозоїдів у спермі – один із тих факторів, що визначають репродуктивні можливості чоловіка. Відтак, щоб визначити причину чоловічого безпліддя, спершу проводять аналіз кількості та концентрації сперматозоїдів.

У метааналізі понад 180 досліджень, опублікованих у минулому році, повідомляється, що за останні сорок років чоловіки з розвинених країн втратили 60 відсотків сперматозоїдів.

За словами фахівців, причини такої тенденції здебільшого є зовнішні: це можуть бути як фактори навколишнього середовища (наприклад, погана екологія), так і особливості способу життя (знижена фізична активність, куріння або ожиріння).

Крім того, існує припущення, що на якість сперми може впливати спідня білизна чоловіки: більш вузькі труси можуть підвищити температуру мошонки, що заважає виділенню ферментів, які відповідають за спермогенез. Цю гіпотезу несистематично підтверджують деякі дані, тому досі достеменно невідомо, як вибір білизни впливає на плодючість чоловіка.

В останній роботі вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Чана під керівництвом Хорхе Чаварро проаналізували дані про 656 чоловіків у віці від 18 до 56 років, які звернулися за допомогою для лікування безпліддя в період з 2000-го по 2017 рік.

Для кожного чоловіка, зокрема, були доступними демографічні дані та інформація про їхнє здоров'я; також учасники дослідження надали зразок своєї сперми та інформацію про те, яку спідню білизну вони найчастіше носять: боксери (вільні труси-шорти), класичні труси-бріфи (їх часто називають "плавки"), бікіні (вузькі трусики з низькою посадкою на талії), подовжені бріфи тощо.

У підсумку вчені перевірили якість сперми, підрахувавши загальну кількість сперматозоїдів у зразках та їхню концентрацію в насінній рідини, а також концентрацію ферментів, що відповідають за спермогенез.

Як з’ясувалося, у чоловіків, які найчастіше носили боксери (усього їх було більше ніж половина – 345 осіб), концентрація сперми була на 25 відсотків вищою, а кількість сперматозоїдів – вищою на 17 відсотків, ніж у чоловіків, які віддають перевагу трусам іншого крою.

Водночас у чоловіків, які віддають перевагу "боксерам", також спостерігався знижений рівень концентрації фолікулостимулюючого гормону, необхідного для регулювання виробництва сперми.

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На переконання науковців, знижений вміст цього гормону у чоловіків, які носять боксери, порівняно з тими, хто має більш вузькі труси, пояснюється тим, що спермогенез відбувається нормально та не регулюється підвищеною концентрацією гормонів, яка вступає в силу під час пошкодження мошонки занадто вузькою білизною.

Попри те, що кількість учасників для побудови причинно-наслідкового зв'язку між типом чоловічої білизни та якістю сперми є занадто мала, автори дослідження все ж зазначають, що воно є найбільшим на сьогоднішній день. Як зауважили експерти, результати роботи поки що не можна переносити на всю популяцію чоловіків: для цього зв'язок між одягом і чоловічою плодючістю слід вивчати й надалі.

До слова, існує низка профілактичних заходів, які варто дотримуватися кожному чоловікові, аби не допустити зниження потенції.