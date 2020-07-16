Можливо, Нотр-Дам є джерелом постійного забруднення води у Сені. А відновлення славетного паризького собору – це складне завдання, яке просувається повільно.

Рік після пожежі: дискусії навколо собору

Питанням реставрації почали займатися майже відразу після пожежі, але справа просувалась повільно, а потім і коронавірус пригальмував її ще сильніше. Наразі очікується, що саме реставрація почнеться на початку 2021 року. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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Собор має бути відновлений до 2024 року, коли у Парижі пройде Олімпіада, але це буде непростим завданням. Дерев'яна конструкція, відома як "Ліс" згоріла, а свинцевий шпиль – висотою 92 метри – впав у полум'я, пробивши кам'яний дах та склепіння. Щоб відновити його мав бути оголошений окремий архітектурний конкурс. До речі, він не є оригінальним, бо первісний, створений у XIII столітті, був демонтований у 1700-х роках та замінений лише у 1859 році копією.

Важливо згадати, як розвивалися події

Вогонь спалахнув на даху о 18:18 за місцевим часом 15 квітня 2019 року, шпиль впав о 19:50. Лише завдяки інтенсивній роботі вогнеборців дві знамениті вежі були врятовані від спалення.

Гасіння тривало 9 годин поспіль аж до 4 години ранку. Не маючи опори, собор тримався виключно на "літаючих контрфорсах" та досі є під загрозою повного обвалу.

Розплавлену решітку почали прибирати у січні 2020 року, але це треба робити вкрай обережно.

Чому поширився вогонь Дах собору Дах собору не мав "стійких до вогню стін", які могли б затримати розповсюдження або системи розбризкування води, яка могла б хоча б частково погасити невеликі займання на початковій стадії. Вогонь розповсюджувався у всіх чотирьох напрямках. Ймовірною причиною стало коротке замикання або необережна іскра.

Те, як має виглядати великий собор після "ремонту", викликало інтенсивні дебати всередині Франції, включаючи президента Макрона. Вирішили, що треба дотримуватись традиції. Але це викликало осуд та критику з боку архітекторів та мистецтвознавців. З іншого боку, головний архитектор собору Філіп Вілньов погрожував піти у відставку, якщо історичний вигляд Нотр-Даму не буде збережений таким, "яким він був, максимально послідовно". В цьому його підтримує і президент Макрон.

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Щоб долучитись до реставрації Нотр-Даму, треба слідувати суворим правилам, викладеним у Венеціанській Хартії 1964 року, мати диплом архітектора та додатково провчитись 2 роки у Еколь де Шалло, яка спеціалізується на збереженні стародавніх пам'ятників історії. Але політики діяли інакше: прийняли терміновий закон, який дозволяє діяти за допомогою указів, обходячи Сенат та Національну Асамблею. Це суперечить цілому ряду правил.

Коли роботи почнуться, то вони будуть проходити у атмосфері швидкості, суперечок та урядового втручання. Місцеві, національні та регіональні чиновники працюють разом над відновленням собору. Але їх інтереси часто суперечать один одному, що розмиває загальну відповідальність.

Свинець, вапняк та дитячі серветки: приховані проблеми Нотр-Даму

Дослідження матеріалів з пепелища – важлива частина відновлення / Фото ABC

Свинцевий шпиль, свинцевий дах, вапнякові та кам'яні стіни… Все це зазнало пошкоджень від вогню і тепер дає вченим матеріал для досліджень та роздумів. Візьмемо перший матеріал.

Вже відомо, що Париж пережив зараження свинцем під час пожежі, коли 460 тон плит з цього металу впали вниз. Він не випарувався, бо для цього потрібна температура у 1700 градусів Цельсія.

Але свинець точно розплавився, для цього потрібно лише 300 градусів. Подекуди, щоправда, жар був вполовину вищим, і тоді свинець перетворюється на аерозоль – мікроскопічні частинки, які можуть переноситись повітрям. Під загрозу потрапили парки, школи та дитячі садки, 6000 дітей молодше 6 років живуть у потенційно небезпечному районі.

Через 5 місяців стало ясно, що влада вирішила применшувати цю загрозу та не повідомляти про неї у повній мірі. Свинцевий пил, що осів біля собору, мав концентрацію у 1300 разів вищу, ніж допускають норми безпеки. Ризик був високим через 48 годин після події. Втім, минув місяць, перш ніж чиновники почали перші свинцеві тести.

Момент руйнування соборного шпилю / Фото Pinterest

На даху – у 2300 разів вище за норму, а там працювали люди без масок та рукавичок, а їх одяг не піддавали обробці. Вдома він міг заразити родину. Лише з серпня 2019 року нові обмеження та захист були нарешті впроваджені. Але лише після бюрократичного хаосу, кажуть конфіденційні документи, отримані The New York Times. У листах мова йшла про "безліч прогалин" при роботах всередині Нотр-Даму. З десятків робітників, троє показали рівень свинцю у крові, небезпечний для життя.

Не краще було і навколо: багато шкіл лишились неперевіреними, а грунт у парках може бути зараженим досі, бізнес-активність у районі впала. Варто визнати: дослідження показують, що пожежа у соборі відповідальна лише за часткове зараження Парижу свинцем, хоча проблема дійсно гостра. Кислотні дощі та корозія через сонячні промені могла викидати цей матеріал у повітря протягом століть.

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Уряд доручив лабораторії з дослідження пам'яток історії розробити спосіб очищення будівлі. Знезараження відбувається дитячими серветками. Для скла, металу, деревини та фарби використовують ватні диски, які видаляють свинець, якщо їх змочити у дистильованій воді. На повне знезараження району навколо собору пішло чотири місяці.

Це астрономічні цифри і ставлення органів охорони здоров'я –незрозуміле, –розповіла NYT Енн Тебо-Моні, відома експертка з питань охорони здоров'я у Франції.

До Нотр-Даму не радили брати малих дітей деякий час. Свинець може заважати нормальному розвитку нервової системи і спричиняти когнітивні пошкодження у дітлахів. Незважаючи на це, сотні дітей ходили до шкіл біля історичної будівлі ще до проведення перевірок. Тому деякі приватні школи не відкрилися у 2019 році вчасно.

Лютеційський вапняк з паризьких катакомб / Фото Wikipedia

Щодо вапняку (відомого як лютеційський – 24), то його пошкодження можуть показати, з якою температурою горів вогонь. Цей матеріал стає рожевим приблизно на 300-400 градусах Цельсія. Це тому, що вогонь послаблює залізні кристали всередині каменю, які тримають його разом. А далі СО2 з нього випаровується.

Далі, на 600 градусах, каміння темнішає, майже до чорного – залізо стає оксидом; вапняк розвалюється і стає вапном приблизно на 800 градусах. Будь-які кольорове каміння або деталі не можна використовувати повторно. Це не точна наука, але метод здатний зекономити багато часу та зусиль.

А оскільки вапняк щедро поливали водою – а його структура пориста – то він став важчим принаймні на одну третину і вода буде виходити з нього дуже повільно. Це створює додаткове навантаження на собор, оскільки дощова вода продовжує потрапляти всередину. "Нагрітий та залитий водою камінь Нотр-Даму втратив міцність, його властивості були змінені, а вони й так були неоднакові по всьому собору", – пояснив інженер-дослідник Філіпп Бромбле.

Вчені планують досліджувати розчин між камінням, щоб зрозуміти рівень деформації. Подальше вивчення матеріалів зсередини собору може допомогти зрозуміти рівень їх ураження та реальний вплив на них вогню та диму. А на сцену виходять історики та археологи, які нарешті мають шанс дослідити пустку, якою тимчасово став Нотр-Дам.

Таємниці минулого: що з історії привідкрила пожежа

Одна група досліджує каміння, яке ще на місці. Наприклад, яке тримає величезні "Вікна Рози". Мета – зрозуміти, як каменярі XIII століття створили для них обрамлення та загалом всю конструкцію собору. Це, у свою чергу, допоможе зрозуміти, у якій послідовності будували Нотр-Дам та коли саме його ремонтували. Втім, високе каміння лише в планах. Не менш цікаво дослідникам нині й те, що лежить під землею.

Використовуючи спеціальний радар, налаштований на ехолокацію, археологи можуть визначити місцерозташування будівель, які колись стояли на місці нинішньої релігійної споруди. "Поки що ми й гадки не маємо, що там", – зізнався Science Magazine Ів Галле, історик мистецтва з Університету Бордо Монтань.

Нотр-Дам: основні факти і дати Археологи припускають, що у шарах сховано як мінімум 4 будівлі: ранньохристиянська базиліка Святого Стефана (IV століття), базиліка династії Меровінгів, собор династії Каролінгів (IX століття) та попередній кафедральний собор ( матеріали з нього є в будівлі Нотр-Даму). Будувати почали у 1163 році за короля Людовика VII. Головний алтар освятили у 1182. Обидві дзвіниці постали у 1250 році. Весь собор закінчили у 1345 році. Під час Великої Французської Революції слугував Храмом Розуму, повернутий церкві у 1802 році, там коронували Бонапарта. Перша велика реставрація почалася у 1841. 850-річчя Нотр-Дам відсвяткував у 2013.

Багатьма вважається, що підвальні камені – з найближчого району Монпарнас в Парижі. Але дослідниця Ліз Леру з вище згаданої лабораторії не погоджується.

"Бачите на цьому камені вставки з кварцю та глини вперемішку з залишками планктону? Це не з Монпарнас!". А звідки? Ідеально співпадають зразки, знайдені біля… Ейфелевої вежі. "Єнський міст", – вточнює Леру. Його та Нотр-Дам будували з каміння, добутого у Вексині, кар'єрі в лісі на північний захід від Парижу. Як будівельники піднімали каміння вагою 100 кг на висоту 60 метрів, вже втрачено історією.

Залишки дерев біля мансарди теж мають свою історію, розповіла Олександра Дюфраїс, наукова співробітниця Національного центру наукових досліджень. За їх кільцем, наприклад, можна слідкувати за змінами клімату та суспільством у Середні Віки.

"Дерево реєструє абсолютно все, поки росте", – розповідає Олександра. Коли собор лише зводили, клімат був теплий (XI-XIV століття – 24). Дерева зрубали, коли їм було приблизно 100 років, а отже, люди планували будівлю за кілька поколінь до початку будування. Принаймні, з частини зробили балки для "Лісу" під дахом. Дубільні речовини, які є у дубах та каштанах, виділяють характерний запах, могли відлякати комах, кажуть вчені. Дерево за 8 сотень років майже не постраждало.

Вапняк брали з підземних кар'єрів під 5-им та 12-им округами Парижу (там же брали і для Версалю та для собору у Реймсі). Але він вже давно там не видобувається, тому взяти для реставрації просто нереально. Місць з таким вапняком залишилося дуже мало. Існування більшості з них закінчив прихід ери бетону.

Замість епілогу: коли і за скільки

Наразі складно сказати, чи точно встигнуть відновити Нотр-Дам до 2024 року, але майже всі спеціалісти одностайні: завершити у такі терміни просто неможливо. Щоб відновити дах, шпиль та деякі інші постраждалі частини, потрібно як мінімум десятиліття, а то й кілька. І так, шпиль знову можуть зробити з потенційно токсичного свинцю. До того ж, потрібно близько 400 спеціалістів з дуже рідкісними спеціалізаціями, яких потрібно ще навчити.

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Головні страховики Європи оцінюють вартість реставрації у приблизно 8 млрд доларів США. У таку ж суму обійдеться й реновація Парламенту Британії. Собор належить уряду, але Мінкульт дав лише 2,26 млн доларів на ремонт.