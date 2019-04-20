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      Нотр-Дам у Нью-Йорку: в США чоловік хотів підпалити місцевий собор

      63 Читать новость на русском
      У Нью-Йорку чоловік хотів підпалити місцевий собор
      У Нью-Йорку чоловік хотів підпалити місцевий собор / Фото з відкритих джерел

      У Нью-Йорку 17 квітня сталася досить божевільна історія: поліція затримала якогось місцевого діяча, який, мабуть, збирався спалити головний міський собор.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Безумый мир" політичний оглядач Іван Яковина.

      Читайте також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото і відео

      Він розповів, що за даними з камер відеоспостереження, цей чоловік зупинився неподалік готичного собору Святого Патріка, дістав з машини дві каністри з бензином і відправився прямо в цю церкву.

      На вході охоронець йому сказав, що з великими предметами всередину не можна. І тільки потім зрозумів, що це не просто предмети, а каністи з бензином. Охоронець затримав відвідувача і викликав поліцію, яка провела обшук. У 37-річного візитера знайшли спеціальну рідину для розведення багать і наскільки запальничок,
      – сказав Яковина.

      За його словами, оскільки це відбулося відразу після пожежі в паризькому соборі Нотр-Дам, чоловіка затримали і відправили до відділку. На думку слідчих, він збирався підпалити головну церкву Нью-Йорка.

      Собор Святого Патрика в Нью-Йорку та Нотр-Дам у Парижі: фото порівняння

      Яковина додав, що затриманий каже, що просто збирався пронести через собор каністри на іншу вулицю, там у нього стояла машина, у якій скінчився бензин. Насправді, в його машині бензин був, тому його дії виглядають ще більш підозрілими.

      Що відомо про пожежу в Нотр-дам де Парі? Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 19 квітня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Відеоблоги Новини США Пожежа Нью-Йорк Пожежа в Нотр-Дамі
      Джерело: 24 канал
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