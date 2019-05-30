18:39
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      19:46, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Ноу-хау на "мості Кличка": скляні вставки відгородили парканом – відео

      269 Читать новость на русском
      Скляні вставки на мості Кличка загородили будівельним парканом
      Скляні вставки на мості Кличка загородили будівельним парканом / Кадр з відео

      Частини пішохідно-велосипедного мосту над Володимирським узвозом, який напередодні відкрили у Києві, обмежили для пішоходів.

      Йдеться про ті ділянки мосту, на яких є славнозвісні скляні вставки.

      Читайте також: Під "мостом Кличка" хотіли збудувати готель з розважальним комплексом: що відомо

      Відео у своєму Facebook оприлюднив журналіст Ігор Рец.

      На "мості Кличка" з'явився загороджувальний паркан: дивіться відео

      На кадрах видно, що "вікна" на мосту відгородили невеликими будівельними загорожами. Більшість із скляних вставок "запотіли", помітно також на деяких з них відшарувався герметичний матеріал.

      У Кличка підтвердили, що скляні частини мосту закрили на такі собі регламентні роботи, аби перевірити верхнє захисне скло.

      міст Кличка Київ тріщини паркан
      Скляні вставки пішохідного мосту у Києві відгородили парканом//Кадр з відео

      Доки триватимуть такі роботи і на мосту стоятимуть паркани – у КМДА не уточнили, пише "Українська правда".

      Що треба знати про відкриття "мосту Кличка" у Києві?

      Пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка, урочисто відкрили ввечері 25 травня.

      Тоді ще мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром завзято пострибали на скляних частинах мосту.

      А вже наступного дня – у день Києва 26 травня – одразу два фрагменти вкрилась тріщинами. 27 травня тріснула ще одна захисна скло-плівка.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту. Кличко припустив, що у міст навіть могли стріляти, але правоохоронці цю версію відкинули.

      Читайте більше: "Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

      В мережі з'явилось відео, як міст миють.

      Миття мосту над Володимирським узвозом: дивіться відео

      Читайте також:
      blog_ava
      Визначилися суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів
      сьогодні
      12724
      Теги: Новини нерухомості України Ремонт Будівництво Новини Києва Віталій Кличко Міст Кличка Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сьогодні , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 1900
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні , 16:27 Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      Ірина Лаб'як 3873
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      сьогодні , 09:00 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      933
      Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      сьогодні , 14:34 Гройсман не йде у відставку: що буде далі з урядом
      Яніна Ткачук 7920
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сьогодні , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 1371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук