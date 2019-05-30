Ноу-хау на "мості Кличка": скляні вставки відгородили парканом – відео

Частини пішохідно-велосипедного мосту над Володимирським узвозом, який напередодні відкрили у Києві, обмежили для пішоходів.

Йдеться про ті ділянки мосту, на яких є славнозвісні скляні вставки.

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Відео у своєму Facebook оприлюднив журналіст Ігор Рец.

На "мості Кличка" з'явився загороджувальний паркан: дивіться відео

На кадрах видно, що "вікна" на мосту відгородили невеликими будівельними загорожами. Більшість із скляних вставок "запотіли", помітно також на деяких з них відшарувався герметичний матеріал.

У Кличка підтвердили, що скляні частини мосту закрили на такі собі регламентні роботи, аби перевірити верхнє захисне скло.



Скляні вставки пішохідного мосту у Києві відгородили парканом//Кадр з відео

Доки триватимуть такі роботи і на мосту стоятимуть паркани – у КМДА не уточнили, пише "Українська правда".

Що треба знати про відкриття "мосту Кличка" у Києві?

Пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка, урочисто відкрили ввечері 25 травня.

Тоді ще мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром завзято пострибали на скляних частинах мосту.

А вже наступного дня – у день Києва 26 травня – одразу два фрагменти вкрилась тріщинами. 27 травня тріснула ще одна захисна скло-плівка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту. Кличко припустив, що у міст навіть могли стріляти, але правоохоронці цю версію відкинули.

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В мережі з'явилось відео, як міст миють.

Миття мосту над Володимирським узвозом: дивіться відео