Ноу-хау у сфері медицини: біологи розробили ліки проти старіння

Науковці створили препарат, який вибирає старіючі клітини організму тварини і знищує їх, збільшуючи його виживання приблизно на 36%.

Такий препарат винайшли біологи з Національного інституту старіння США в Бетесді, пише журнал Nature Medicine.

Як зазначають вчені, клітини дорослої людини втрачають здатність ділитися через 40-50 циклів. Накопичення клітин, виключених з роботи, запускає процес старіння організму загалом.

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Вони провели експерименти з застосування нового препарату на лабораторних мишах. Результати дослідження показали, що сенолітики (препарати, які вибірково знищують постарілі клітини) можуть боротися з наслідками старіння.

Під час експерименту препарат повернув гризунам рухливість, а їхня здатність до виживання збільшилася на 36%, смертність ж знизилася на 65%.

Біолог Феліпе Сьєрра додав, що зараз група науковців працюватиме над додатковими дослідами, щоб з'ясувати, чи безпечними будуть ці ліки для людини.

Як відомо, тривалість життя людей на 20% залежить від генетики і на 80% – від способу життя.

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