Ноутбук, який залишили заряджатись, спалив цілий поверх офісного центру

У місті Летчуерт, що в Британії, ноутбук спричинив пожежу. Його залишили заряджатися на робочому столі, внаслідок чого і спалахнув вогонь.

Про це пише видання New York Post.

Більшість електронних пристроїв працюють на літій-іонних акумуляторах. Вони мають тенденцію до загоряння.

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Стів Паффет, власник компанії, де сталась пожежа, розповів, що сам сидів за цим столом і якщо б пожежа виникла, коли там працювала людина, то вона б отримала опіки обличчя.

Вночі чоловік прокинувся від сигналу тривоги, що викликав вогонь. Спочатку він звернувся до екстрених служб, а потім – побіг в офіс гасити полум'я.

Коли на місце прибули пожежники вже вся будівля була дуже брудна і в диму, перший поверх повністю зруйнований, весь інвентар списали.

Ноутбук спричинив пожежу в офісі