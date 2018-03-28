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Ноутбук, який залишили заряджатись, спалив цілий поверх офісного центру

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Ноутбук, якого залишили на зарядці, спричинив пожежу
Ноутбук, якого залишили на зарядці, спричинив пожежу

У місті Летчуерт, що в Британії, ноутбук спричинив пожежу. Його залишили заряджатися на робочому столі, внаслідок чого і спалахнув вогонь.

Про це пише видання New York Post.

Більшість електронних пристроїв працюють на літій-іонних акумуляторах. Вони мають тенденцію до загоряння.

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Стів Паффет, власник компанії, де сталась пожежа, розповів, що сам сидів за цим столом і якщо б пожежа виникла, коли там працювала людина, то вона б отримала опіки обличчя.

Вночі чоловік прокинувся від сигналу тривоги, що викликав вогонь. Спочатку він звернувся до екстрених служб, а потім – побіг в офіс гасити полум'я.

Коли на місце прибули пожежники вже вся будівля була дуже брудна і в диму, перший поверх повністю зруйнований, весь інвентар списали.

Ноутбук спричинив пожежу в офісі

Теги: Пожежа Техно Великобританія Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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