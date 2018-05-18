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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ноутбуки позаздрять: Lenovo презентує смартфон із рекордним об'ємом пам'яті

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Lenovo презентує смартфон із рекордним об'ємом пам'яті
Lenovo презентує смартфон із рекордним об'ємом пам'яті / Фото з вільних джерел

Вслід за анонсом смартфону Smartisan R1 із вбудованим накопичувачем об’ємом 1 ТБ віце-президент компанії Lenovo Чанг Чен заявив, що їх майбутній флагман запропонує користувачам в рази більше простору для зберігання даних.

Про це повідомляє ubergizmo.

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За словами представника Lenovo, в майбутній новинці Z5 буде встановлений накопичувач на 4 ТБ. Цього має вистачити, щоб записати на смартфон мільйон фотографій, 2 тисячі фільмів у високій роздільній здатності або 150 тисяч музичних файлів в стислому форматі.

​ Lenovo Z5
 Lenovo Z5 отримає внутрішнє сховище на 4 ТБ

Також відомо, що екран Lenovo Z5 буде займати 95% площі передньої панелі. Виробник вже опублікував зображення верхньої та нижньої частини пристрою, судячи з яких у нього не буде ніяких вирізів.

​ Lenovo Z5 ​ Lenovo Z5
Екран ​Lenovo Z5 займатиме 95% площі передньої панелі

Чанг Чен пообіцяв, що Lenovo Z5 зробить чотири технологічних прориви, а при його розробці було використано 18 запатентованих технологій. Схоже, що відсутність рамок і накопичувач рекордної ємності – це не все, чим зможе здивувати майбутній флагман.

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Варто зазначити, що презентація Lenovo Z5 відбудеться 14 червня.

Теги: Техно Смартфони Lenovo Китай
Джерело: 24 Канал
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