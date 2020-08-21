24 серпня Україна святкуватиме День Незалежності. Тому з 22 по 24 число на українців очікують довгі вихідні. Упродовж цих днів відбудуться певні зміни в роботі відділень "Нової пошти". Як працюватиме "Нова пошта" у святкові дні, 22 – 24 серпня, – читайте далі.

Графік роботи "Нової пошти" у святкові дні, 22 – 24 серпня

У суботу, 22 серпня, та в неділю, 23 числа відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за своїм звичайним графіком. Про це мовиться на офіційному сайті "Нової пошти".

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Зауважимо, що в суботу зазвичай відділення "Нової пошти" працюють з 9:00 до 17:00 – 18:00. А в неділю – з 11:00 до 18:00. Щоправда, деякі відділення можуть мати індивідуальний графік.

Щодо понеділка, 24 серпня, який буде святковим днем, то відділення та адресна доставка працюватимуть за графіком суботи. Тобто, з 9:00 до 17:00 – 18:00, але такий графік є доступним не для всіх відділень.

Зверніть увагу! Детальний графік роботи кожного відділення "Нової пошти" можна переглянути за цим посиланням.