Відповідну інформацію вони повідомили на своїх сайтах. Варто зауважити, що 7 січня, в суботу, відділення "Нової пошти" працюватимуть за графіком вихідного дня, а в Укрпошти відкриються тільки 37 відділень.

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Як працюватимуть поштові оператори наприкінці грудня

На Різдво за григоріанським календарем, тобто 25 грудня:

"Нова пошта" працюватиме за звичайним графіком;

Укрпошта – переважно з 8 – 10 години ранку до 14 – 19, залежно від населеного пункту. Відкритими будуть 132 філії.

Протягом 26 грудня поштові відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.

Вже 31 грудня "Нова пошта" відчинить свої двері на годину раніше, проте працюватиме за графіком суботи.

Відділення Укрпошти 31 грудня, очевидно, теж видаватимуть та відправлятимуть посилки за графіком суботи. Адже компанія не інформувала про особливий режим роботи в цей день.

Яким буде графік 1 січня

1 січня – вихідний, тому відділення та кур'єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати,

– повідомили в "Новій пошті".

Натомість Укрпошта працюватиме у більшості міст з 9 години ранку і до 16. Тільки у Києві на Повітрофлотському проспекті 75 та на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 – з 9 до 19 години без перерви.

Графік роботи відділень Укрпошти 1 січня / Скриншот з сайту поштового оператора

Щоправда, в перший день 2023 року працюватиме значно менше відділень, ніж у будні дні – тільки 20.

Що відомо про роботу відділень 7 січня

Відділення "Нової пошти" 7 січня, в суботу, працюватимуть за графіком вихідного дня.

У компанії порадили, що знайти найближче до вас відділення чи переглянути графік його роботи можна:

через чат-бот у телеграмі;

або на сайті.

В Укрпошті повідомили, що 7 січня 2023 року працюватимуть тільки 37 філій. Також в компанії оприлюднили графік та час роботи тих, які будуть відкриті. Повний список можна переглянути за посиланням.

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