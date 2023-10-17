Що відомо

За його словами, повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від Нової пошти може запрацювати у 2025 році.

Він додав, що компанія вже почала пропонувати послугу з доставки між країнами на деяких ринках, де відкрилися відділення Нової пошти.

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Поперешнюк уточнив, що для доставки між країнами Європи Нова пошта використовує два літаки АН-26 флоту власної авіакомпанії Supernova Airlines. Компанія також візьме у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.