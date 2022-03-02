Зараз на станції Дорогожичі знаходять прихисток сотні киян. З собою беруть каремат, запас води та невеличку сумку з найнеобхіднішими речами.

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Служби метро, офіцери національної поліції та волонтери роблять усе необхідне, аби перебування людей у підземці було безпечним.

І хоча зовні все виглядає спокійним і контрольованим, насправді кожен киянин розуміє, що така ситуація є неприйнятною з точки зору цивілізованого життя. І тут вони перебувають лише через повномасштабну російську агресію, яка заганяє під землю навіть породілей з немовлятами,

– заявили в МВС.



Тимчасові мешканці станції "Дорогожичі" / Фото МВС

Нагадаємо, що вчора, 2 березня, у кількасот метрах від цієї станції метро в районі Бабиного Яру впало дві російських ракети. П'ятеро людей загинуло.

До речі, на станції метро в Києві виявили диверсантів – один із них ховав у дитячій іграшці боєприпаси.

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