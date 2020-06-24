Впровадження нової системи закупівель із залученням більшої кількості учасників торгів ПАТ "Одеський припортовий завод", в період з початку травня до середини червня дозволило заощадити 23 млн грн.

Про це у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" повідомив в.о. голови правління і директора ОПЗ Микола Синиця.

"Новий склад правління ОПЗ значно розширив коло учасників торгів завдяки зміні правил їх акредитації. У травні їх середня кількість зросла майже втричі (з 1,2 до 2,9). Це істотно підвищило конкуренцію при закупівлі і дозволило підприємству заощадити додаткові 22,9 млн грн протягом травня – першої половини червня", – пише Синиця.

Так, середня кількість учасників торгів в травні склало 2,9 проти 1,2 в період 1 січня-квітня 2020 року. Підвищення конкуренції призвело до зниження закупівельних цін для ОПЗ.

"У торгах брали б участь нові компанії і стартапи, що пропонують свої послуги за нижчими цінами з метою завоювання ринку, а в умовах наростаючої конкуренції раніше акредитовані постачальники змушені знижувати ціни", – зазначив в. про директора ОПЗ.

Відзначимо, ОПЗ відновив виробничий процес в серпні 2019 роки після півторарічного простою. За останні 10 місяців ОПЗ виробив понад 670 тис. тонн карбаміду і понад 62 тис. тонн аміаку.