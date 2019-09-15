Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – США готується до великого протистояння, на що українці витрачають майже половину доходів та чому обмін полоненими ще раз довів світу, хто агресор.

1. США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv





Вихід США з міжнародного механізму контролю над озброєнням у рамках договору про РСМД (ліквідація ракет середньої та малої дальності) та очевидні наміри щодо вдосконалення ядерної зброї свідчать про те, що Вашингтон планує вести боротьбу проти Росії та Китаю військовими засобами.



Ще більше матеріалів від Світових медіа.

2. На що українці найбільше витрачають гроші: статистика





Попри постійні нарікання на малі зарплати, українці не відмовляють собі у тому, де можна зекономити. Майже 50% свого прибутку українці викидають на вітер.



Українські зрплати нижчі ніж у половині країн СНД. Більше читайте тут.

3. Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський





У Москві пройшла перша після обміну ув'язненими між Росією і Україною пресконференція журналіста Кирила Вишинського.



Хто такий Кирило Вишинський – читайте тут.

4. Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва





Кадры, на которых президент Украины Владимир Зеленский вместе с родственниками освобожденных из российских тюрем украинских граждан встречает спецрейс в аэропорту "Борисполь" войдут в новейшую историю Украины по многим важным причинам.



Читайте больше про обмен пленными.

5. Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравится





Накануне важного визита Александра Лукашенко в Украину по Беларуси прокатилась волна "минирований" якобы от лица батальона "Азов"...



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