Нова дівчина Леонардо Ді Капріо: що постить в Instagram Каміла Мороне
Голлівудський серцеїд Леонардо Ді Капріо не афішує своє особисте життя, але цього разу актор не просто вийшов у світ з новою коханою, моделлю Камілою Мороне, а й відкрито демонстрував, що вони більше, ніж просто друзі.
Каміла – 20-річна аргентинська модель з агентства IMG Models. Дівчина є донькою подруги актора Аль Пачіно Лусіли Соли.
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Мороне впевнено влилася у голлівудську тусовку, вона часто викладає фото із зірковими моделями як Белла Хадід чи Ельза Хоск.
В Instagram дівчина постить багато селфі, а от від провокативних чи надто відвертих кадрів Каміла утримується.
Джерело: 24 Канал
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