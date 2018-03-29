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Нова дівчина Леонардо Ді Капріо: що постить в Instagram Каміла Мороне

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Каміла Мороне
Каміла Мороне

Голлівудський серцеїд Леонардо Ді Капріо не афішує своє особисте життя, але цього разу актор не просто вийшов у світ з новою коханою, моделлю Камілою Мороне, а й відкрито демонстрував, що вони більше, ніж просто друзі.

Каміла – 20-річна аргентинська модель з агентства IMG Models. Дівчина є донькою подруги актора Аль Пачіно Лусіли Соли.

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Мороне впевнено влилася у голлівудську тусовку, вона часто викладає фото із зірковими моделями як Белла Хадід чи Ельза Хоск.

В Instagram дівчина постить багато селфі, а от від провокативних чи надто відвертих кадрів Каміла утримується.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Леонардо Ді Капріо
Джерело: 24 Канал
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