Нова форма гібридної війни: хто збиває дизлайками кліпи українських музикантів в YouTube

Українські гурти масово атакують боти. Найчастіше під гарячу руку потрапляють виконавці, які займають топові позиції у чартах мережі YouTube, і лише ті, які співають українською мовою.

Українських музикантів атакує армія ботів.

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Громадський активіст та засновник руху "Переходь на українську" Олександр Іванов вже 8 років активно пропагує українське. Такі атаки він вважає цілеспрямованими, аби потопити виконавців, які співають виключно державною мовою.

Українські пісні, які дуже активно набирають популярність, одразу обвалюються величезною кількістю дизлайків і таким чином вони не висвітлюються в пропонованих відео на YouTube,

– розповів Олександр.

За його словами, це доволі ефективна стратегія, і вона спрацьовує, якщо наприклад, подивитися на чарт YouTube, топ 100 найпопулярніших кліпів в Україні, який щотижнево оновлюється – українських пісень там доволі мало.

Найбільше дизлайків перепало українському гурту KAZKA. Кліп на пісню "Дива" набрав 20 тисяч лайків проти 17 тисячі дизлайків. А ось статистику іншого кліпу, який довгий час очолював рейтинг YouTube в Україні, побачити неможливо. Таке зазвичай трапляється, коли відео має багато негативних реакцій. Під гарячу руку дизлайкерів потрапила і співачка Злата Огневич – 16 тисяч лайків і майже 5,5 дизлайків.



Зображення з кліпу "Диво" гурту KAZKA

Кліп іншого гурту BEZ ОБМЕЖЕНЬ за лічені хвилини набрав 2 тисячі дизлайків. Про це зазначили у коментарях, але згодом їх кількість зменшилась до 1 тисячі. Фронтмен гурту Сергій Танчинець припустив, кому може бути це вигідно.

Були думки, що це північні сусіди так страждають від успіхів українського шоу-бізнесу. Можливо це намагання не допустити артиста з його новим кліпом до топ YouTube. Мене не надто зачепило – ну неприємниємно, але все буде добре, ми рухаємося вперед, Україна переможе,

– відповів фронтмен гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

А ось Олександр Іванов впевнений, що це нова форма гібридної війни. І таким чином Росія збиває дизлайками українські пісні. Це підтверджує і кібер-криміналіст Сергій Прокопенко. "Не секрет, що в Росії є фабрика так званих тролей, яка досить ефективна та может нагнати багаго кліків у будь-яку соціальну мережу, в тому числі і в YouTube", – сказав Прокопенко.

Проте довести чи дійсно за цим стоїть Росія неможливо, адже вся інформація у закритому доступі. Проте фахівці сервісу YouTube підтвердили, що така статистика вказує на аномальний характер.



Статистика лайків та дизлайків українських пісень

Фахівці сервісу заявили, що працюють над тим, аби контролювати таку необґрунтовану активність. А поки українську музику топить армія ботів, російські музиканти навпаки, начебто набирають штучної популярності серед української аудиторії.

Є такий російський гурт "Две Маши", який я ніколи не чув. І дивіться яка ситуація – 1,5 мільйона переглядів цього гурту з Києва, 300 тисяч переглядів з Москви, 216 тисяч переглядів з Одеси, 213 – з Харкова. Очевидно, що купується реклама, і купується в першу чергу не для Росії , а для України,

– додав засновник руху "Переходь на українську".

Експерти зазначають, єдина можливість протистояти таким атакам – активна підтримка української музики.