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Нова головоломка в інтернеті: користувачі по-різному чують слово, яке вимовляє робот: запис

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Аудіоголоволомка в інтернеті
Аудіоголоволомка в інтернеті / Фото з відкритих джерел

Користувачів соцмереж знову розсварила головоломка. Однак, цього разу не фото, а аудіозапис. Робот вимовляє слово, однак користувачі чують його по-різному.

Так, одні слухачі чітко чують слово "Янні", втой же час інші переконують: робот вимовляє "Лорел". Вперше аудіозапис з’явився на онлайн-сервісі Reddit, пізніше його поширили у Twitter.

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Доцент кафедри когнітивної нейронауки Маастрихтського університету Ларс Ріці, пояснив виданню The Verge, що найімовірніше мова йде про ілюзію, подібну до оптичного обману "ваза Рубіна" (коли наш мозок неодзнозначно сприймає об’єкт, спочатку помічаючи вазу, а потім людські обличчя, або навпаки). Людський мозок гнучкий у тлумаченнях, тож здатен змінювати сприйняття, залежно від ситуації.

Ще одне припущення полягає в тому, що користувачі чують звуки в залежності від високих або низьких звукових частот. З віком люди гірше сприймають високі частоти, тому "Янні" чують молоді користувачі.

А що чуєте ви? Відповіді пишіть у коментарях.

 

Теги: Соцмережі Техно Інтернет
Джерело: 24 Канал
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