Нова ініціатива Зеленського: Київ планує видавати ліцензії на видобуток нафти та газу іноземцям

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ є готовим видавати ліцензії іноземним інвесторам на видобуток газу та нафти в Україні.

Як підкреслив він у коментарі виданню Newsweek, сьогодні в Україні відбуваються зміни, зокрема і в юридичній сфері, тож, коли інвестори прийдуть в Україну, вони зможуть побачити, що є захищеними.

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За словами Зеленського, за час його правління вдалося зруйнувати монополії – до прикладу, ті, що існували у газовому секторі.

Тому сьогодні офіційний Київ бачить перспективи того, що іноземні громадяни можуть інвестувати у видобуток нафти та газу в Україні. Також ліцензії планують видавати іноземним інвесторам у сфері нерухомості.

Це момент для інвестицій, тому що діють низькі ціни на ринках і в приватизованих секторах, і ми будемо видавати ліцензії на роботу в багатьох секторах,

– підсумував Зеленський.

Зауважимо, що наразі державної монополії на видобуток нафти та газу в Україні немає. Тому іноземні компанії спокійно можуть заходити на український ринок. Більше того, деякі з компаній з-за кордону раніше заявляли про наміри брати участь у розробці нових родових в Україні. Крім того, окрім державних, видобутком нафти та газу займаються й приватні компанії.

З інших цікавих ініціатив українського президента, про які він заявив іноземним журналістам, відзначимо бажання України запровадити подвійне громадянство. Зеленський пояснив, що це допоможе українській діаспорі зі США вільно повертатися додому.

"Ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі", – додав український гарант.

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