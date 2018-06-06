Нова медуза – образ сильної і незалежної: фото неймовірної колекції Versace Resort 2019

Дизайнерка Донателла Версаче презентувала нову колекцію італійського модного дому Versace. Тепер з легенди 1980-х років головний символ голова Медузи перетворилася на об'єкт пильної уваги молодого покоління.

За задумом дизайнера легендарний символ бренду – медуза – тепер втілення нової жіночності: сильна і незалежна.

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Серед елементів багато клітинок і шкіри, в образах – строгість і брутальність: масивні пояси, спідниці-олівець з високою талією.

Логоманія міцно влаштувалася в модному світі і піднесла культовий логотип Versace ще дев'яності роки. У колекції багато джинсової тканини, бахроми і символів, які нагадують вітражі, на яскравих тканинах.

Створюючи свою першу лінію одягу, Джанні Версаче задумався про індивідуальний логотип, який буде відрізняти твір талановитого дизайнера.

Нагадаємо, Джанні Версаче був прихильником давньої міфології, тому перечитуючи цікаву і сумну історію про Медузу Горгону, Версаче власноруч намалював її голову, оповиту зміями замість волосся.



Саме ця емблема стала однією з найбільш впізнаваних у модному світі.



Концепція символу Versace – фатальна привабливість, гіпнотична краса з ореолом таємниці і невизначеності, небезпека, яка інтригує.