Нова модель BMW у Києві: вражаючий рекламний ролик

Офіційна презентація автомобіля BMW Gran Coupé відбудеться під час автошоу в Лос-Анджелесі в кінці 2019 року. Однак на своєму ютуб-каналі компанія вже опублікувала рекламний ролик нової моделі автівки, відзнятий в українській столиці.

Зйомки відбувалися на Дарницькому мості, а також на недобудованому Подільсько-Воскресенському переході.

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Крім цього, частину ролику відзняли в тунелі на Поштовій площі. Зокрема на відео видно вид на набережну річки Дніпро та частину Подолу.

Офіційне рекламне відео нового BMW:

Розробники зазначають, що повністю новий BMW 2 Series Gran Coupé втілює концепцію автомобілів преміум-класу. Кузов моделі обладнаний ексклюзивними деталями, такими як контурні решітки, а також має оновлений дизайн задніх ліхтарів.



Новий BMW 2 Series Gran Coupé

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