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      Нова модель BMW у Києві: вражаючий рекламний ролик

      Авто24 193 Читать новость на русском

      Офіційна презентація автомобіля BMW Gran Coupé відбудеться під час автошоу в Лос-Анджелесі в кінці 2019 року. Однак на своєму ютуб-каналі компанія вже опублікувала рекламний ролик нової моделі автівки, відзнятий в українській столиці.

      Зйомки відбувалися на Дарницькому мості, а також на недобудованому Подільсько-Воскресенському переході.

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      Крім цього, частину ролику відзняли в тунелі на Поштовій площі. Зокрема на відео видно вид на набережну річки Дніпро та частину Подолу. 

      Офіційне рекламне відео нового BMW:

      Розробники зазначають, що повністю новий BMW 2 Series Gran Coupé втілює концепцію автомобілів преміум-класу. Кузов моделі обладнаний ексклюзивними деталями, такими як контурні решітки, а також має оновлений дизайн задніх ліхтарів. 

      BMW реклама Київ
      Новий BMW 2 Series Gran Coupé

      Більше про новини з автосвіту – дивіться у відео. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Авто24 Авто BMW
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