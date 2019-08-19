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      Нова напасть: у "мості Кличка" завелись мухи – відео

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      Пішохідно-велосипедний міст у Києві
      Пішохідно-велосипедний міст у Києві / фото із соцмереж

      Всередині пішохідно-велосипедного мосту тепер живуть мухи. Найімовірніше, вони розмножились під час ремонтних робіт.

      Йдеться про скляні вставки переправи. Саме у шпарах між ними тепер повзають комахи. Минулого тижня скло ремонтували, а зараз у ньому завелись мухи.

      До теми: На "міст Кличка" встановлять антивандальне скло: фото

      Відео із комахами всередині "мосту Кличка" у Facebook оприлюднив Дмитро Вдовіко.

      Будете сміятись, але всередині скла на мосту Кличка завелись мухи,
      – написав він.

      У "мості Кличка" завелись мухи: відео

      Що відомо про "міст Кличка"? Це переправа, яка з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки побудова мосту є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, містяни охрестили споруду "мостом Кличка".

      Протяжність переправи – 210 метрів, висота – 22 метри, ширина – відрізняється у різних місцях (від 6 до 14 метрів). На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

      Відкрили його 25 травня 2019 року.До слова, НАБУ розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва "мосту Кличка".

      З переправою весь час трапляються якісь оказії: то тріскає скло, то виїжджають автівки.

      Дивіться відео про невдачі переправи:

      Що саме траплялося із "мостом Кличка":
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      Теги: Новини Києва Міст Кличка Курйозні новини
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