Нова загроза для окупованого Криму– токсичні відходи йдуть просто у море: фото та відео

У Криму окупанти через незаконний видобуток піску знищили дамбу, яка не пропускала відходи у море. Дії проросійської влади є небезпечними для здоров'я місцевих жителів та екології чорного моря.

Ситуація в урочищі Плавні на території Нижньо-Чурбашського хвостосховища, що в Керчі, стала справді тривожною, пише Керч.ФМ.

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Окупанти не реагують на обурення екологів, громадськості та правоохоронних органів і продовжують дії, які загрожують масштабним екологічним лихом.

Тим страшніше пряме промивання піску, коли злив відбувається безпосередньо в канал, з'єднаний з морем. Таким чином, весь бруд від промивання та видобутку піску йде на міський пляж,

– йдеться в повідомленні.

Екологи наголошують, що розкриття хвостосховища є небезпечним для здоров'я людей. Видобуток і промивання піску провокує різні захворювання, у самому піску містяться хімічні речовини – миш'як, ванадій, фосфор і залізо. Їхня концентрація значно перевищує безпечні норми



Окупанти продовжують видобувати пісок в урочищі Плавні



Окупанти своїми діями знищили дамбу



Ситуація загрожує серйозними екологічними наслдіками



Концентрація хімічних речовин є небезпечною для здоров'я людей

Натомість у МінТОТ України відзначають, що таке видобування піску є прямим порушенням окупаційною владою екологічного законодавства.

За даними відомства, у хвостах кількість миш'яку перевищує гранично допустиму концентрацію у 500 разів. Вміст сурми втричі ГДК, ванадію – в 3,5 рази, хрому – в 1420 разів, фосфору і заліза – 341 і 370 відповідно. В піску дамби, що межує з відходами, вміст миш'яку в 377 разів вище, ніж норма. В глибині насипу концентрація небезпечних речовин зменшується, але їх у 40 разів більше за норму.

Що таке хвостосховище і чим відоме Нижньо-Чурбашське?Хвостосховище — це гідротехнічна споруда, призначена призначені для складання або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин. На гірничо-збагачувальних комбінатах зі добутої руди отримують концентрат, а відходи переробки переміщують у хвостосховища. Хвости надходять у вигляді пульпи – піску чи води. Здебільшого хвостосховище відгороджується дамбою, яка намивається з хвостів і додатково зміцнюється. Нижньо-Чурбашське хвостосховище експлуатувалося з 1968 року і призначалася для збору отруйних відходів збагачення руд Камиш-Бурунського залізорудного комбінату. Скидання пульпи у хвостосховище було припинено в 1994 році разом з роботою комбінату.