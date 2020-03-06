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      Як працюватимуть відділення Нової пошти на 8 Березня: графік

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      Графік Нової пошти на 8 Березня / poglyad.tv

      В Україні через Міжнародний жіночий день вихідні 7 – 8 березня будуть на день довшими. Через це зміниться графік роботи "Нової пошти" у вікенд.

      Через те, що 8 Березня випадає на неділю, понеділок буде офіційним вихідним в Україні. Для багатьох робочий тиждень починатиметься у вівторок. Однак, компанія "Нова пошта" на довгі вихідні не йтиме, однак матиме скоречений графік, повідомили у пресслужбі.

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      Графік відділень "Нової пошти" буде залежати від роботи кожного конкретного відділення на вихідних.

      • Субота, 7 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи;
      • Неділя, 8 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком неділі;
      • Понеділок, 9 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за графіком суботи.

      Тобто, якщо відділення у суботу працює з 9:00 до 18:00, а у неділю з 11:00 до 18:00, то понеділковий графік збігатиметься із суботнім. І отримати чи надіслати відправлення потрібно буде раніше, ніж зазвичай.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України 8 березня Нова пошта
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