Як працюватимуть відділення Нової пошти на 8 Березня: графік

В Україні через Міжнародний жіночий день вихідні 7 – 8 березня будуть на день довшими. Через це зміниться графік роботи "Нової пошти" у вікенд.

Через те, що 8 Березня випадає на неділю, понеділок буде офіційним вихідним в Україні. Для багатьох робочий тиждень починатиметься у вівторок. Однак, компанія "Нова пошта" на довгі вихідні не йтиме, однак матиме скоречений графік, повідомили у пресслужбі.

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Графік відділень "Нової пошти" буде залежати від роботи кожного конкретного відділення на вихідних.

Субота, 7 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи;

Неділя, 8 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за звичайним графіком неділі;

Понеділок, 9 березня – відділення і адресна доставка працюватимуть за графіком суботи.

Тобто, якщо відділення у суботу працює з 9:00 до 18:00, а у неділю з 11:00 до 18:00, то понеділковий графік збігатиметься із суботнім. І отримати чи надіслати відправлення потрібно буде раніше, ніж зазвичай.