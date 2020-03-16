"Нова пошта" пообіцяла виділити 25 мільйонів гривень на допомогу в боротьбі з коронавірусом

У зв'язку з поширенням коронавірусу, компанія "Нова пошта" прийняла рішення виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання і додаткових матеріалів для лікарень. Представники пообіцяли спрямувати ці кошти на потреби лікарняних закладів Полтави і Полтавської області.

Про це на офіційній сторінці у фейсбуці повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов.

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Під час свого відеозвернення він зазначив, що наразі бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає нелегкі часи: економічну кризу, яка помножена на загрозу епідемії коронавірусу.

Зараз, у нових реаліях життя, нашого включення потребують саме ті, для кого ми будували бізнес – громадяни України. Тому, ми виділяємо 25 мільйонів гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. Це наша допомога медикам для перемоги над вірусом і задля збереження здоров’я людей,

– наголосив В'ячеслав Климов.

Зокрема, ще один співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк закликав представників медичних закладів, а також осіб, які відповідальні за охорону здоров'я, інформувати суспільство, якщо виникне потреба в обладнанні та матеріалах.

Ми віримо в тісну співпрацю та взаємодопомогу між медичними закладами й бізнесом, щоб оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна. Ніхто не зможе зробити це швидше та якісніше, ніж свідомий бізнес,

– відзначив Володимир Поперешнюк.

Коронавірус в Україні: коротко

Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка померла 13 березня від ускладнень, спричинених інфекцією. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин . Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти. Ця заборона наразі не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.

Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.



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