08:27
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      "Нова пошта" пообіцяла виділити 25 мільйонів гривень на допомогу в боротьбі з коронавірусом

      -
      "Нова пошта" виділить 25 мільйонів гривень для боротьби з коронавірусом / ua.interfax.com.ua

      У зв'язку з поширенням коронавірусу, компанія "Нова пошта" прийняла рішення виділити 25 мільйонів гривень на закупівлю обладнання і додаткових матеріалів для лікарень. Представники пообіцяли спрямувати ці кошти на потреби лікарняних закладів Полтави і Полтавської області.

      Про це на офіційній сторінці у фейсбуці повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" В'ячеслав Климов.

      Зверніть увагу МОЗ та Facebook запускають сервіс миттєвого інформування про коронавірус: деталі

      Під час свого відеозвернення він зазначив, що наразі бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає нелегкі часи: економічну кризу, яка помножена на загрозу епідемії коронавірусу.

      Зараз, у нових реаліях життя, нашого включення потребують саме ті, для кого ми будували бізнес – громадяни України. Тому, ми виділяємо 25 мільйонів гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. Це наша допомога медикам для перемоги над вірусом і задля збереження здоров’я людей,
      – наголосив В'ячеслав Климов.

      Зокрема, ще один співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк закликав представників медичних закладів, а також осіб, які відповідальні за охорону здоров'я, інформувати суспільство, якщо виникне потреба в обладнанні та матеріалах.

      Ми віримо в тісну співпрацю та взаємодопомогу між медичними закладами й бізнесом, щоб оперативно надати допомогу там, де вона найбільше потрібна. Ніхто не зможе зробити це швидше та якісніше, ніж свідомий бізнес,
      – відзначив Володимир Поперешнюк.

      Коронавірус в Україні: коротко

      • Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка померла 13 березня від ускладнень, спричинених інфекцією. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях.
      • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
      • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
      • Ця заборона наразі не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Правила, які допоможуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
      сьогодні
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Бізнес Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Нова пошта Здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть
      Ірина Поліщук
      15 березня , 22:40 Головні новини про коронавірус 15 березня: в Україні посилять карантин, вчені знайшли антитіло
      Соломія Ніколайчук
      15 березня , 22:00 Коломойський у програші, коронавірусна загроза та путінська пастка для Зеленського: блоги тижня
      Блоги тижня
      15 березня , 20:00 Суддя відмовилася обирати запобіжний захід мешканцю Нових Санжар: причина
      Ірина Шиба
      15 березня , 19:30 Екологічна катастрофа на Тернопільщині та збитки через коронавірус – відео тижня
      Марія Лелека
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук