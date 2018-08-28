"Нова пошта" потрапила у курйозний скандал через нецензурне слово на посилці

У Києві один із клієнтів українського поштового оператора "Нова пошта" Влад Коган отримав посилку з нецензурним словом замість по батькові у бланку одержувача. Так, чоловік отримав посилку з Кривого Рогу на вказане ім'я "Коган Влад Ху*отчество".

Про це сам Коган написав на своїй сторінці у Facebook.

"У кого є друзі в "Новій Пошті" серед керівництва. Перешліть цим клоунам", – написав він, додавши відповідні фото.

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У самій же "Новій пошті" пояснили, що некоректні дані були автоматично внесені в систему, після того, як користувач сам вніс їх при розміщенні оголошення на OLX.



У "Новій пошті" пояснили ситуацію з нецензурним словом на посилці