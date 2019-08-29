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      "Нова Пошта" запустила доставку літаками

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      Літак, який доставляє посилки "Нової Пошти"
      Літак, який доставляє посилки "Нової Пошти" / Facebook-сторінка "Нової Пошти"

      "Нова Пошта" почала авіатранспортом доставляти посилки між Києвом і Львовом. Поки що сервіс працює в тестовому режимі.

      "Нам дуже важливо забезпечувати клієнтам швидку і якісну доставку, тому ми шукаємо для цього всі інструменти. Для клієнтів, чиї посилки та вантажі взяли участь в тестових польотах, ціна доставки не зміниться", – відзначили в "Новій Пошті".

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      Компанія показала фото літака, який перевозитиме посилки. Це вантажний Ан-26 з бортовим номером UR-CSK. Згідно з реєстром цивільних повітряних суден України, цей літак використовує авіакомпанія "Елерон". У флоті авіаперевізника є ще два літаки Ан-26.

      Особливістю борту UR-CSK є спеціальна ліврея із зображенням щелепи акули в носовій частині і черепа з вороном на хвості. Це зображення створили для зйомок літака в бойовику "Нестримні-3". Головні ролі у стрічці зіграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем та Антоніо Бандерас.

       

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      Теги: Новини України Нова пошта авіація Новини Києва Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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