Нова послуга Amazon доставить замовлення, коли господарів немає вдома: цікаві технології

Доставка товарів дронами або навіть дирижаблями, керованими парашутами, для флагмана інтернет-торгівлі, компанії Amazon, здається, немає меж досконалості. Американський онлайн-ритейлер вигадує щоразу нові ідеї та послуги – усе для зручності своїх клієнтів. Деякі вже успішно працюють, а інші існують поки лише на папері та в уяві розробників.

Не так давно компанія презентувала інноваційний сервіс Amazon Key, який передбачає доставку замовлень додому за відсутності господаря.

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Система на основі смарт-замка, веб-камери та фірмового мобільного додатка звіряє дані зі штрих-коду товару та запускає в дім кур’єра і щойно той залишить пакунок і покине поріг будинку, той автоматично блокує за ним двері. Послуга особливо зручна для людей надміру заклопотаних і таких, хто звик завжди і всюди встигати. До того ж, інноваційне рішення відкриває нові можливості для віддаленого сервісу, як от, скажімо, догляду за домашніми улюбленцями чи клінінгових послуг за тривалої відсутності господаря.



Нові можливості онлайн-замовлення

Та на цьому Amazon вирішив не зупинятися і пішов ще далі, запустивши сервіс доставки просто в автомобіль замовника. Схема абсолютно та сама, тільки замість дверей квартири смарт-замок відчиняє для кур’єра багажник авто. Клієнту не потрібно зайвий раз турбуватися та відриватися від нагальних справ, адже кур’єрська служба сама знайде авто за GPS-координатами, номером та наданими замовником фото, а потім за допомогою спеціального ключа відчинить багажник, покладе туди товар і зачинить машину.



Доставки в автомобіль замовника

Авжеж, у випадку доставки в авто з’являються певні обмеження щодо габаритів товару, якщо замовити в такий спосіб холодильник або об’ємний телевізор навряд чи вийде.

Першими можливість скористатися послугою Key In-Car від Amazon отримали жителі найбільших міст США. Однак лише власники окремих моделей автомобілів, оснащених сумісними смарт-системами.

Amazon у майбутньому планує розширити як перелік автовиробників, так і географію сервісу, зокрема в Європі. А от чи приживеться нова послуга серед клієнтів, покаже час.