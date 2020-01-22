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      Нова програма МВФ для України: Гончарук описав умови

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      Олексій Гончарук описав нову програму МВФ для України / Пресслужба Кабміну

      Нова програма МВФ для України може містити пункт про зменшення адміністративного тиску на енергоринки, а також підтримку незалежності Нацбанку і традиційний антикорупційний блок.

      Суть нової програми МВФ для України привідкрив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю спецвипуску The Report Company, виданим спільно з Newsweek.

      До теми: Маркарова знову допустила припинення співпраці з МВФ

      "Я не впевнений, що зможу оприлюднити деталі програми до того, як вона буде оголошена. Але я думаю, що програма може містити пункт про зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках, тож ми можемо очікувати подальшої лібералізації цієї галузі", – сказав Гончарук.

      Серед інших умов програми МВФ для України може бути:

      • підтримка незалежності НБУ,
      • якісне корпоративне управління в держбанках,
      • продовження реформи податкової та митної служб.

      Ще один важливий блок – антикорупційний. Деякі органи по боротьбі з корупцією, створені за останні 5 років, зараз функціонують належним чином і вже мають деякі досягнення. Іншим важливим питанням є незаконне збагачення,
      – додав прем’єр.

      Читайте також: У МВФ вкотре нагадали Україні, що для отримання нового кредиту треба виконати "певні умови"

      Що відомо про майбутню програму МВФ для України

      В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

      За даними джерел в уряді, голосування з цього питання очікується в лютому.

      Президент Володимир Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики МВФ Олексій Гончарук Гроші Енергетика НБУ Банки Реформи Корупція
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