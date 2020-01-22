Нова програма МВФ для України: Гончарук описав умови

Нова програма МВФ для України може містити пункт про зменшення адміністративного тиску на енергоринки, а також підтримку незалежності Нацбанку і традиційний антикорупційний блок.

Суть нової програми МВФ для України привідкрив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв'ю спецвипуску The Report Company, виданим спільно з Newsweek.

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"Я не впевнений, що зможу оприлюднити деталі програми до того, як вона буде оголошена. Але я думаю, що програма може містити пункт про зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках, тож ми можемо очікувати подальшої лібералізації цієї галузі", – сказав Гончарук.

Серед інших умов програми МВФ для України може бути:

підтримка незалежності НБУ,

якісне корпоративне управління в держбанках,

продовження реформи податкової та митної служб.

Ще один важливий блок – антикорупційний. Деякі органи по боротьбі з корупцією, створені за останні 5 років, зараз функціонують належним чином і вже мають деякі досягнення. Іншим важливим питанням є незаконне збагачення,

– додав прем’єр.

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Що відомо про майбутню програму МВФ для України

В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

За даними джерел в уряді, голосування з цього питання очікується в лютому.

Президент Володимир Зеленський анонсував, що нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця.