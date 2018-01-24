Нова резолюція ПАРЄ: Ар'єв пояснив, які можливості отримала Україна

Відповідно до нової резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, кожен українець, який постраждав внаслідок російської агресії, може звернутися з позовом до Європейського суду з прав людини.

Про це заявив представник України та віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, повідомляє "Еспресо".

Напередодні, 23 січня, ПАРЄ схвалила резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні, у якій наголосила на відповідальності Росії за масові порушення прав людини у Криму та на Донбасі.

За словами Ар’єва, у новій резолюції ПАРЄ визначає події на сході України як війну та вказує на Росію у справі про депортацію жителів Криму. Це дає підстави для будь-якого українця, який постраждав від дій окупантів, позиватися проти Росії у ЄСПЛ.

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"Найголовніше, я вважаю, що у документі зазначається переслідування окупантам людей з Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим", – зазначив представник України в ПАРЄ.