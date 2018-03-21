Нова шахрайська схема: як зловмисники вимагають паролі до телефонів, які "неможливо відновити"

Киянка Вікторія Графська в січні цього року здала свій iPhone 6S в ремонт в "Цитрус", проте вона отримала відповідь, що смартфон не підлягає ремонту. А вже через півтора місяці невідомі шантажували жінку. Вони погрожували їй опублікувати особисті дані із того ж таки телефону і в кінцевому результаті виконали погрозу.

Історію на своїй сторінці у Facebook опублікував брат Вікторії – київський менеджер IT-проектів Стас Графський.

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За словами чоловіка, в кінці січня 2018 року покупець принесла "втоплений" смартфон до сервісного центру "Цитрус". Там клієнту відповіли, що пристрій не підлягає ремонту і відновити, дістати чи скинути акаунти на ньому не можна. В сервісному центрі запропонували здати його для "відправки на утилізацію в Китай".



Фото, яке підтверджує, що Вікторія здала свій смартфон до сервісного центру

Вже в березні колишня власниця телефона почала отримувати дзвінки та повідомлення у Viber з вимогами вислати пароль від її акаунта Apple. Жінці телефонував невідомий, який представився як Олексій.

Від скріншотів повідомлень, які писав чоловік, складається враження, що йому перепродали телефон, який мали утилізувати. Він не зміг повністю отримати доступ до смартфону, не знаючи пароля і став вимагати його від попередньої власниці в агресивній формі та використовуючи нецензурну лексику.

Скріншоти з погрозами чоловіка

В ході розмови чоловік вимагав пароль від iCloud та посилався на те, що на смартфоні є особисті фото попередньої власниці. Він погрожував жінці розіслати її особисті фото всім контактам. Вікторія в свою чергу підкреслила, що здала свій iPhone в "Цитрус" і там їй сказали, що він не підлягає відновленню. Пароль жінка не пам'ятала, крім того, вона намагалася дещо затягнути час. За словами її брата, функцію для віддаленого пошуку ґаджета ("Знайти iPhone") попросили відключити в сервісному центрі, коли його здавали на ремонт.

Гроші вони не вимагали. Їм потрібен був доступ до її аккаунту, щоб повноцінно користуватися телефоном. Зараз його можна відв'язати і скинути без передачі їм пароля,

– розповів брат Вікторії.

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В результаті чоловік, який телефонував, почав погрожувати попередній власниці, що якщо не отримає доступу до акаунта, то розішле її особисті фото всім контактам в телефоні.

За словами Стаса, він намагався зв'язатися із керівництвом "Цитруса" для вирішення ситуації. Але навіть після того, як директор магазину Віктор Чебернін повідомив, що питання залагоджено і клієнта більше не турбувати, з Вікторією зв'язалися ще раз, а потім розіслали її особисті фото за списком контактів. За словами Стаса, в розмові з ще одним топ-менеджером мережі Вадимом Танченко останній зауважив, що постраждала "нічого не доведе".

"Моральний та фізичний стан моєї сестри після того, що сталося, я залишу без коментарів – вона зараз з нервовим зривом та в стані депресії", – розповів Стас.

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Стас з сестрою подали заяву до поліції, його зареєстрували в Голосіївському районному відділенні МВС 16 березня цього року.

CEO компанії "Цитрус" Віталій Кузнєцов 20 березня виступив з публічною заявою-коментарем з приводу ситуації. За словами Кузнєцова, в ситуації винен один із співробітників сервіс-центру.

Телефон, який перебував в сервісному центрі, був несанкціоновано вилучений його співробітником. Так як телефон був визнаний неробочим, його зникнення було виявлено ​​вчасно. На непрацюючому телефоні зберігалася невидалена інформація колишньої власниці. Теж недбалий співробітник продав телефон на запчастини на радіоринку в Дніпрі. Після цього втоплений телефон був "відновлений" підприємцями з ринку і проданий невідомим особам, які опинилися непорядними громадянами і для зняття блокування iCloud вдалися до низькоморальних дій,

– зазначив він.

Зараз, за його словами, компанія готова передати смартфон колишньої власниці і працювати з правоохоронними органами для встановлення особи шантажиста.