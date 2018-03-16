14:14
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
-1°C -9°C
  • субота
    -1°C -8°C
  • неділя
    -8°C -13°C
  • понеділок
    -7°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Нова стратегія Нацбанку: Смолій озвучив 7 стратегічних цілей

534 Читать новость на русском
Яків Смолій
Яків Смолій / Фото з відкритих джерел

Новобраний глава Нацбанку Яків Смолій представив сім стратегічних цілей на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі три роки ми зосередимося на таких цілях: низька і стабільна інфляція, стабільна, прозора і ефективна банківська система, відновлення кредитування, ефективне регулювання фінансового сектора, вільний рух капіталу, фінансова інклюзія, а також сучасний, відкритий, незалежний і ефективний центральний банк", – розповів Смолій.

Читайте також: Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ

За його словами, шість з семи поставлених цілей спрямовані назовні - на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми – держави і її громадян, суб'єктів економічної та фінансової діяльності, суб'єктів економічної та фінансової державної політики.

Ще однією важливою передумовою для досягнення цілей є висока інституційна спроможність центробанку. Розуміючи це, НБУ поставив перед собою сьому, внутрішню мету – стати сучасним, відкритим, незалежним ефективним центральним банком.

Смолій переконує, що досягнення цих стратегічних цілей створить умови для зниження інфляції.

Теги: Новини України НБУ Яків Смолій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
сьогодні, 13:28 Скандальні правила поховання почали діяти: у прокуратурі пояснили ситуацію з дозволом на похорон
2594
Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
сьогодні, 13:42 Родина нового омбудсмена Денісової має бізнес в анексованому Криму і платить податки Росії
1076
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук