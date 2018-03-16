Нова стратегія Нацбанку: Смолій озвучив 7 стратегічних цілей

Новобраний глава Нацбанку Яків Смолій представив сім стратегічних цілей на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі три роки ми зосередимося на таких цілях: низька і стабільна інфляція, стабільна, прозора і ефективна банківська система, відновлення кредитування, ефективне регулювання фінансового сектора, вільний рух капіталу, фінансова інклюзія, а також сучасний, відкритий, незалежний і ефективний центральний банк", – розповів Смолій.

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За його словами, шість з семи поставлених цілей спрямовані назовні - на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми – держави і її громадян, суб'єктів економічної та фінансової діяльності, суб'єктів економічної та фінансової державної політики.

Ще однією важливою передумовою для досягнення цілей є висока інституційна спроможність центробанку. Розуміючи це, НБУ поставив перед собою сьому, внутрішню мету – стати сучасним, відкритим, незалежним ефективним центральним банком.

Смолій переконує, що досягнення цих стратегічних цілей створить умови для зниження інфляції.