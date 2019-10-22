Нова стратегія відносин ЄС з Україною: уряд просить створити окремий формат співпраці

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав Євросоюз ухвалити рішення про окремий формат відносин з асоційованими державами у рамках "Східного партнерства".

Дмитро Кулеба наголосив, що "Східне партнерство", на думку України, потребує реформи. Він також нагадав, що фінальна мета зближення України та ЄС не досягнута.

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Треба визначити, якою є амбіція партнерства. Україна не сприйме "Східне партнерство" просто як структурування наших відносин з ЄС. Для нас це – інструмент для подальшого зближення,

– заявив віцепрем'єр під час зустрічі у рамках структурованих консультацій щодо "Східного партнерства", організованих ЄС у Києві.

На думку Кулеби, у рамках "Східного партнерства" має бути виділений окремий формат відносин із Україною, Молдовою та Грузією. Мовиться про держави, які підписали Угоди про асоціацію з ЄС та мають амбіції подальшого зближення із ЄС.

За його словами, це робиться не для того щоб "розбити" партнерство. Кулеба закликав сприймати реальність такою, якою як вона є.

Ми будемо вдячні ЄС за визнання того, що ці три держави відрізняються, зберігаючи водночас відносини з трьома іншими (Вірменією , Азербайджаном, Білоруссю),

– наголосив віцепрем'єр-міністр.

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Важливо! Курс України в ЄС і НАТО є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни. Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

Що таке "Східне партнерство" і навіщо його створили? У травні 2009 року Європейський союз запустив ініціативу "Східне партнерство". Її мета – забезпечити зближення ЄС із шістьма колишніми республіками СРСР: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови й України. На момент запуску ініціативи кожна з країн-учасниць була по-різному готова до активізації інтеграції з ЄС. Мовиться і про рівень економічного розвитку, і про роботу демократичних інституцій чи реалізацію прав людини в тій чи іншій країні.



ЄС не заявляв про наміри розширюватися на схід, але прагнув підтримати стабільність у цих державах. У тому числі малася на увазі і політична, і фінансова підтримка – для проведення реформ.

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Економічні й політичні реформи мали б призвести до:

• підписання угоди про асоціацію з ЄС,

• створення зони вільної торгівлі,

• лібералізації візового режиму з ЄС,

• розвитку енергетичної галузі,

• підтримки стабільності й безпеки у регіоні.

Не всі країни "Східного партнерства" у часі його створення чітко заявляли про свої наміри євроінтеграції. Щодо Азербайджану були претензії у системних порушеннях демократичних цінностей, тісний зв'язок Білорусі з Росією про угоду з ЄС навіть не дозволяв говорити, а Вірменія просто відмовилась від наміру підписувати угоду про асоціацію – під тиском тієї ж Росії.

Чого за 10 років досягли країни "Східного партнерства"

Угода про асоціацію з ЄС – Україна уклала її у червні 2014 року, після Революції Гідності та зміни влади. Того ж року це зробили Грузія та Молдова.

Безвіз: з часом громадяни і Молдови, і Грузії, й України отримали право відвідувати ЄС з туристичною метою у безвізовому режимі.

Відкриття зони вільної торгівлі сприяло збільшенню обсягів торгівлі між Україною та ЄС, а також українські виробники запровадили європейські стандарти.

Низка реформ: децентралізації, державної служби, антикорупційні, підтримка малого й середнього бізнесу тощо.