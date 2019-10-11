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      Нова ЦВК призначила перші вибори в територіальних громадах вже у 2019 році

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      Відомо, коли відбудуться перші вибори в ОТГ
      Відомо, коли відбудуться перші вибори в ОТГ / hromadske.ua

      Центрвиборчком оголосив на 2 листопада початок виборчого процесу щодо обрання перших депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ. А також це стосується й обрання відповідних сільських, селищних та міських голів.

      86 об'єднаних територіальних громад обиратимуть депутатів та голів 22 грудня 2019 року. 

      Нагадаємо: Коли відбудуться місцеві вибори в Україні? У "Слузі народу" назвали місяць

      Мовиться про 1 міську, 16 селищних та 69 сільських ОТГ. Про це повідомив відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК 11 жовтня.

      Відомо, що вибори відбудуться: 

      ► У Вінницькій області в трьох ОТГ.
      ► У Волинській – у двох.
      ► У Дніпропетровській – в п'яти.
      ► У Донецькій – в одній.
      ► У Житомирській – в одній.
      ► У Закарпатській – у дев'яти.
      ► у Запорізькій – у восьми.
      ► В Івано-Франківській – у шести.
      ► У Київській – у двох.
      ► У Кіровоградській – в шести.
      ► У Луганській – в одній.
      ► У Миколаївській – у двох.
      ► В Одеській – у п'яти.
      ► У Полтавській – в шести.
      ► У Рівненській – у дев'яти.
      ► У Тернопільській – в чотирьох.
      ► У Харківській – в чотирьох.
      ► У Херсонській – у двох.
      ► У Хмельницькій – в чотирьох.
      ► У Чернівецькій – в одній.
      ► У Чернігівській області – в п'яти.

      Комісія офіційно оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів із 2 листопада. Голосуватимуть приблизно 380 тисяч виборців.

      Що таке ОТГ? Це об'єднані територіальні громади – добровільне об'єднання мешканців декількох розрізнених сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр. Після об'єднання створюють новий адмінцентр, а в ньому – нову загальну для всіх об'єднаних населених пунктів раду та інші органи самоврядування.

      Нові ОТГ створюють відповідно до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та завдяки реформі децентралізації. Повний перелік наявних ОТГ можна подивитися на сайті уряду України.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 ЦВК Децентралізація
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