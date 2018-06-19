Нова українська школа: Одеська область отримала 70 млн грн на облаштування перших класів

Одеська область отримала 70 мільйонів гривень з держбюджету на облаштування класів за програмою "Нова українська школа" (НУШ).

Про це стало відомо під час відкритої дискусії "Стан і перспективи реалізації національних реформ в Одеській області". Кошти вже розподілені по районам і територіальним громадам. На них планується закупити комп'ютерне обладнання, мультимедійний контент для вчителів, міні-фабрики друку і дидактичні матеріали.

"Головна мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно вчитися. Нова українська школа є основою прийнятого Президентом Петром Порошенко Закону "Про освіту", який має нові державні стандарти. Учні повинні отримувати не тільки знання, а й уміння застосовувати їх в життя", – зазначив заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Залевський.

У відкритій дискусії "Стан і перспективи реалізації національних реформ в Одеській області" взяли участь представники місцевої влади, профільні експерти та громадськість.

Учасники обговорили впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Одеської області. Так, Закон, який був прийнятий з ініціативи Першої леді країни Марини Порошенко, надає можливість дітям з особливими потребами отримувати якісну освіту за місцем проживання. Крім того, підняли тему результатів реформи децентралізації в освітньої сфери і підвищення якості самої освіти, а також нові підходи в професійній підготовці вчителів і формування україноцентричного освітнього простору.

Крім реформи освіти, під час дискусії торкнулися також медичну, пенсійну та судову реформи, а також деолігархізацію і формування міжнародного фронту протистояння Росії.