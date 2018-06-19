13:49
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Нова українська школа: Одеська область отримала 70 млн грн на облаштування перших класів

113 Читать новость на русском
"Нова українська школа"
"Нова українська школа" / osvita.uz.ua

Одеська область отримала 70 мільйонів гривень з держбюджету на облаштування класів за програмою "Нова українська школа" (НУШ).

Про це стало відомо під час відкритої дискусії "Стан і перспективи реалізації національних реформ в Одеській області". Кошти вже розподілені по районам і територіальним громадам. На них планується закупити комп'ютерне обладнання, мультимедійний контент для вчителів, міні-фабрики друку і дидактичні матеріали.

"Головна мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно вчитися. Нова українська школа є основою прийнятого Президентом Петром Порошенко Закону "Про освіту", який має нові державні стандарти. Учні повинні отримувати не тільки знання, а й уміння застосовувати їх в життя", – зазначив заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Залевський.

У відкритій дискусії "Стан і перспективи реалізації національних реформ в Одеській області" взяли участь представники місцевої влади, профільні експерти та громадськість.

Учасники обговорили впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Одеської області. Так, Закон, який був прийнятий з ініціативи Першої леді країни Марини Порошенко, надає можливість дітям з особливими потребами отримувати якісну освіту за місцем проживання. Крім того, підняли тему результатів реформи децентралізації в освітньої сфери і підвищення якості самої освіти, а також нові підходи в професійній підготовці вчителів і формування україноцентричного освітнього простору.

Крім реформи освіти, під час дискусії торкнулися також медичну, пенсійну та судову реформи, а також деолігархізацію і формування міжнародного фронту протистояння Росії.

Теги: Новини України Новини Одеси Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 114
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1285
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 779
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 401
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1215
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук