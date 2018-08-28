13:34
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Нова версія Apple Watch буде безрамковою

361 Читать новость на русском
Новий Apple Watch представлять у вересні
Новий Apple Watch представлять у вересні / Фото з відкритих джерел

Нову версію Apple Watch мають представити вже у вересні. Як стало відомо, Apple Watch Series 4 отримає популярний серед смартфонів безрамковий дизайн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також відомо, що Apple Watch можуть презентувати 12 вересня, разом із новими iPhone, а попередні замовлення відкриються 14 вересня.

Читайте також: Чому користувачі змінюють Android на iOS та навпаки: дослідження

Тоді ж мають представити і нові iPad Pro, які отримають екрани діагоналлю 11 і 12,9 дюйма зі зменшеними рамками. Вони втратять домашню кнопку і дактилоскопічний датчик, а замість цього буде управління жестами, як у iPhone X, і система розпізнавання осіб користувачів Face ID для розблокування.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Apple
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
сьогодні, 13:00 "Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Денис Бігус
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
сьогодні, 11:01 "Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
Юлія Ліпенцева
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Xiaomi Mi Band 3 офіційно надійшов у продаж в Україні: ціна приємно дивує
 12 серпня , 11:22
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Американські спецслужби отримали пристрій, який розблоковує iPhone
 18 квітня , 08:03
NVIDIA презентувала нове покоління відеокарт GeForce RTX: огляд та ціна
 21 серпня , 14:08
Acer створить окрему компанію з виробництва геймерських аксесуарів
 10 серпня , 20:04
Xiaomi випустила спеціальні окуляри для водіїв: у чому їхня фішка
 1 вересня , 12:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук