Нова версія Apple Watch буде безрамковою

Нову версію Apple Watch мають представити вже у вересні. Як стало відомо, Apple Watch Series 4 отримає популярний серед смартфонів безрамковий дизайн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Також відомо, що Apple Watch можуть презентувати 12 вересня, разом із новими iPhone, а попередні замовлення відкриються 14 вересня.

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Тоді ж мають представити і нові iPad Pro, які отримають екрани діагоналлю 11 і 12,9 дюйма зі зменшеними рамками. Вони втратять домашню кнопку і дактилоскопічний датчик, а замість цього буде управління жестами, як у iPhone X, і система розпізнавання осіб користувачів Face ID для розблокування.

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