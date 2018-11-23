15:31
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Нова влада створить умови для самореалізації українців у своїй державі, – Тимошенко

      50 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / obozrevatel.com

      Національною метою нової відповідальної влади стане забезпечення повної самореалізації людини та створення умов для повернення українців додому.

      Про це заявила Юлія Тимошенко під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві, йдеться на сайті партії.

      "Національна мета – створити такі порядки та правила життя, щоб кожен зміг, не порушуючи законів всесвіту, повністю реалізувати свій потенціал у гармонії із творцем, суспільством і людством", – сказала лідер "Батьківщини".

      За її словами, "справа повернення людині щастя, спокою, впевненості, віри в завтрашньому дні стає питанням національної безпеки держави, гарантією права нашої нації на буття".

      У 2018 році Україна посіла 138 місце (одне з найнижчих) у рейтингу оцінки щастя, опустившись за останні 5 років на 27 позицій, – із сумом констатувала Юлія Тимошенко.

      "Ми падаємо у прірву, і наше національне щастя зменшується, як шагренева шкіра. Ми не те суспільство будуємо і проводимо не ті реформи, якщо людина в суспільстві почувається настільки приниженою", – зауважила Голова партії.

      Загрозу національній безпеці становить і катастрофічна зовнішня еміграція українців: щороку на заробітки виїжджає мільйон громадян, вважає лідер "Батьківщини".

      "Ми самі не помітили, як перетворилися на націю біженців, втікачів із власної Батьківщини. Ми танемо на очах. Це той маркер, який накреслив останню червону лінію. За нею – тільки зникнення нації", – заявила Юлія Тимошенко.

      Вона пообіцяла максимальну підтримку українцям, які вимушені були поїхати за кордон на заробітки: "Зняти всі податки на перерахування грошей, направлення посилок для своїх родин".

      "Ми усунемо всі бар’єри і дамо можливість повернутися додому нашим українцям та безперешкодно, чесно і ефективно вкладати гроші в бізнес в Україні. Так буде виглядати країна після президентських виборів", – підсумувала Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Податки
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1075
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      16973
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1751
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1126
      Судостроение России – на дне
      сьогодні , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1147
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук