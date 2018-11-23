Нова влада створить умови для самореалізації українців у своїй державі, – Тимошенко

Національною метою нової відповідальної влади стане забезпечення повної самореалізації людини та створення умов для повернення українців додому.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві, йдеться на сайті партії.

"Національна мета – створити такі порядки та правила життя, щоб кожен зміг, не порушуючи законів всесвіту, повністю реалізувати свій потенціал у гармонії із творцем, суспільством і людством", – сказала лідер "Батьківщини".

За її словами, "справа повернення людині щастя, спокою, впевненості, віри в завтрашньому дні стає питанням національної безпеки держави, гарантією права нашої нації на буття".

У 2018 році Україна посіла 138 місце (одне з найнижчих) у рейтингу оцінки щастя, опустившись за останні 5 років на 27 позицій, – із сумом констатувала Юлія Тимошенко.

"Ми падаємо у прірву, і наше національне щастя зменшується, як шагренева шкіра. Ми не те суспільство будуємо і проводимо не ті реформи, якщо людина в суспільстві почувається настільки приниженою", – зауважила Голова партії.

Загрозу національній безпеці становить і катастрофічна зовнішня еміграція українців: щороку на заробітки виїжджає мільйон громадян, вважає лідер "Батьківщини".

"Ми самі не помітили, як перетворилися на націю біженців, втікачів із власної Батьківщини. Ми танемо на очах. Це той маркер, який накреслив останню червону лінію. За нею – тільки зникнення нації", – заявила Юлія Тимошенко.

Вона пообіцяла максимальну підтримку українцям, які вимушені були поїхати за кордон на заробітки: "Зняти всі податки на перерахування грошей, направлення посилок для своїх родин".

"Ми усунемо всі бар’єри і дамо можливість повернутися додому нашим українцям та безперешкодно, чесно і ефективно вкладати гроші в бізнес в Україні. Так буде виглядати країна після президентських виборів", – підсумувала Юлія Тимошенко.