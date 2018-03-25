Нова "Вовчиця": українська співачка присвятила пісню Олегу Виннику
Український колектив SOLONA презентував перший кліп на пісню "Вовчиця". Музикальний трек новоспечені зірки присвятили Олегу Виннику, який має в своєму репертуарі співзвучний хіт.
Сучасний і прогресивний музичний проект SOLONA тільки з'явився в українському шоу-бізнесі, а вже набули неабиякої слави. Все через те, що свою першу пісню вони присвятили Олегу Виннику.
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Слово "вовчиця" було ключовим у пісні колективу, передає "Обозреватель". Однак після виходу кліпу, українці подумали, що це своєрідна насмішка з "Молодої вовчиці" Олега Винника. Однак солістка SOLONA спростувала ці слова, після чого присвятила пісню українському співаку,
З початку у нас не було таких планів. Але з огляду на реакцію, вважаю, що це буде правильно. Олеже, цей сингл – для вас! Адже ви для мене – величезне джерело натхнення. Спасибі!
– заявила учасниця колективу SOLONA.
Кліп музиканти знімали неподалік від міста Дніпро. Для відео обрали відомий аеродром "Агро-Союз", який часто відвідують прихильники парашутного спорту.
Дивіться відео кліпу "Вовчиця" SOLONA:
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