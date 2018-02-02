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Нова ядерна доктрина США: американці побоюються використання ядерної зброї Росією і обіцяють удар у відповідь

23:40, 2 лютого 827 Читать новость на русском
Нова ядерна доктрина США
Нова ядерна доктрина США

Сполучені Штати Америки опублікували ядерну доктрину. Як йдеться в документі, Росія погрожує першою нанести "обмежений ядерний удар". Американці ж обіцяють теж використати ядерну зброю.

2 лютого Пентагон опублікував американську ядерну доктрину, в якій США зобов'язуються сприяти нерозповсюдження ядерної зброї і скороченню ядерних арсеналів. Також в документі позначаються плани з модернізації ядерної тріади країни.

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Однак один з головних пунктів передбачає, що Росія може використати проти США ядерну зброю.

"Москва загрожує першою застосувати обмежений ядерний удар, помилково чекаючи, що примусові ядерні загрози або обмежений перший удар могли б паралізувати США і НАТО, і тим самим покласти край конфлікту на умовах Росії", – йдеться в тексті документа.

Однак у США застерігають, що Росія повинна пам’ятати "про наслідки обмеженого першого застосування ядерної зброї проти США, а також на регіональному рівні".

"Ядерне первинне застосування не зможе досягти своїх цілей і змінити характер конфлікту. Наша стратегія дозволить Росії зрозуміти, що будь-яке застосування ядерної зброї, навіть обмежене, неприпустимо", – йдеться в документі.

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Попри це, США залишає за собою право на використання ядерної зброї тільки за "надзвичайних обставин", до яких, зокрема, відноситься неядерна атака щодо США і союзників.

За словами заступника міністра оборони США Патріка Шенахана, документ "прояснює давню політику, згідно з якою надзвичайні обставини можуть мати на увазі великі неядерні стратегічні атаки".

Варто зазначити, що США проінформували Росію про зміст нової ядерної доктрини ще до її оприлюднення.

Теги: Новини політики Новини США Зброя Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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