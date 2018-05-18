Нова загроза для людства: вчені розповіли про стійкість поширеної інфекції до ліків

Науковці б'ють на сполох – грибкові інфекції стають стійкими до лікування. А це може призвести до різкого зростання рівня захворюваності.

Про це заявили дослідники з Імперського коледжу Лондона та Ексетерського університету, пише ВВС з посиланням на Science.

Науковці зафіксували суттєве зростання стійкості до протигрибкових препаратів у всьому світі за останні 30-40 років. Зокрема, таке явище може бути пов'язане з розпиленням фермерами на культури препаратів, які використовують для лікування грибкових інфекцій у пацієнтів.

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У повітрі постійно присутні грибки, у кожному вдиху, який ми робимо,

– повідомив професор з епідеміології Метью Фішер.

Особливо в зоні ризику перебувають люди похилого віку, пацієнти, які перебувають під дією інтенсивної терапії та потребують трансплантації, а також ВІЛ-інфіковані та онкохворі люди, у яких слабка імунна система.

Медики наголошують, що терміново потрібно розробити нові способи лікування грибкових захворювань, адже вони мають високий рівень смертності серед інфекційних хвороб.