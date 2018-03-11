"Нова" зброя Путіна: у Пентагоні скептично відреагували на можливості Росії

Заяви президента Росії Володимира Путіна про створення нових "високотехнологічних" ракет і про те, що вони нібито можуть обійти американські системи протиповітряної оборони, не мають під собою жодних підстав.

Про це заявив міністр оборони США Джим Меттіс, передає "Голос Америки" з посиланням на агенцію новин AFP.

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Як відомо, 1-го березня Володимир Путін продемонстрував відео та описав декілька нових видів озброєння, які розробляються Росією, включно із гіперзвуковими крилатими ракетами, які здатні оминати систему ПРО.

У відповідь на такі заяви російського президента, Меттіс заявив, що продемонстроване Путіним озброєння не впливає на позицію Пентагона.

Я переглянув кліпи, які показав Путін... і не побачив жодних змін в оснащенні російських збройних сил, і кожна з систем про які говорив Путін ще потребує багаторічної доробки,

– наголосив він.

За словами політика, "нова" російська зброя не змінила "військовий баланс" і не створила необхідність для США переглянути чи змінити політику стримування Росії.

Також очільник Пентагону прокоментував одну з технологій продемонстрованих Путіним – підводний безпілотник, який може нанести удар по узбережжю США. Так, Меттіс заявив, що це нічого не змінює, тому що Росія вже здатна завдавати удару по портам США за допомогою ракет.

"Це ні на що не впливає, окрім кількості грошей, яку вони готові витратити на щось, що не змінює стратегічного балансу", – сказав американський міністр.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що вважає вихваляння Володимиром Путіним ядерною наступальною зброєю виключно кампанією, пов'язаною з виборами, що наближаються.