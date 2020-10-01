Телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча стали обличчями нової рекламної кампанії для "НоваБудова": зіркова пара доводить, що розкішне інстаграмне життя реальне для всіх.

"НоваБудова" – інвестиційно-будівельна компанія, яка втілює в життя мрії українців про власні затишні квартири, будуючи житлові комплекси за європейськими стандартами. Поки триває будівництво проєктів: ЖК "Щасливий PLATINUM" (Львів), ЖК "Щасливий" (Львів), ЖК "Crystal Avenue" (Петропавлівська Борщагівка), стартувала рекламна кампанія "Дозволь собі більше». Її обличчями стали зіркова пара телеведучих Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Над ідеями та реалізацією проєкту працювали креативна команда "Студія 1+1" та маркетологи "НоваБудова".

Сьогодні соцмережі – це невід’ємна частина життя. Ми щодня гортаємо інстаграм-стрічку й бачимо щасливих людей у фантастичних місцях. Таке життя вабить, і нам теж хочеться пережити ці неймовірні моменти. Проте ми чомусь зупиняємось і не дозволяємо собі навіть захотіти.

Рекламна кампанія від "НоваБудова" "Дозволь собі більше" – це красивий маніфест про пробудження. Час кинути виклик самому собі, досягнути більшого та нарешті дозволити собі жити таким життя, про яке давно мрієш.

Що виберете саме Ви? Насолоджуватись ароматом арабіки чи вдовольнитися розчинною кавою? Летіти з комфортом годину чи труситися в потязі добу? Нарешті купити квартиру мрії чи й далі орендувати чуже житло? Ми знаємо відповідь – насолоджуватися тим життям, на яке Ви давно заслуговуєте! Якщо у Львові, то в ЖК "Щасливий" або в ЖК "Щасливий PLATINUM". Якщо в Києві, то в ЖК "Crystal Avenue".

І хто, як не Юрій Горбунов і Катерина Осадча – особистості, які зробили себе самі – можуть стати реальним прикладом цього бажаного інстаграм-життя? Вони є лідерами думок для сотень тисяч людей у соцмережах, їм довіряють, їх наслідують.

Креативна команда вирішила підняти завісу й показати щасливі моменти повсякдення зіркової пари в нових житлових комплексах. Показати, як красиве життя закоханих телеведучих гармоніює з головним меседжем "Дозволь собі більше".

На сьогодні компанія "НоваБудова" реалізує 5 житлових комплексів: ЖК "Щасливий PLATINUM" (Львів), ЖК "Щасливий" (Львів), ЖК "Щасливий" (Софіївська Борщагівка), ЖК "Щасливий" (Петропавлівська Борщагівка), ЖК "Crystal Avenue" (Петропавлівська Борщагівка). Кожен житловий комплекс має власну розвинену інфраструктуру, що робить проживання тут максимально комфортним. Проте це ще не межа: на території ЖК від "НоваБудова" зокрема з’явиться торговий центр, а також три супермаркети "Сільпо": у ЖК "Щасливий PLATINUM" (Львів), ЖК "Щасливий" (Софіївська Борщагівка), та ЖК "Crystal Avenue" (Петропавлівська Борщагівка) – загальною площею понад 10000 квадратних метрів.

А всього за 15 років наполегливої роботи забудовником зведено 36 багатоповерхових будинків і 2 дитячі садки. Це понад 240000 квадратних метрів житла, де щасливо живуть більш ніж 6500 родин!

Співпраця з "НоваБудова" вигідна для всіх покупців нерухомості незалежно від того, придбана квартира для комфортного життя чи для перепродажу задля отримання прибутку.

"НоваБудова" керується принципами надійного житла та вигідного інвестування. Забудовник дотримується задекларованих термінів, тож усі об’єкти компанії здаються вчасно. Житлові комплекси проєктуються в продуманих локаціях із власною інфраструктурою та мають необхідні дозвільні документи, що засвідчує стовідсоткову юридичну безпеку.

Усі покупці отримують вигідні індивідуальні умови для придбання житла. А для комерційних клієнтів компанія створює привабливе середовище для інвестиції коштів.

Тож реалізовуйте мрії про красиве та щасливе життя разом із "НоваБудова"!

Звертайтеся за консультаціями до менеджерів відділу продажу за телефоном 0676640546 та за адресами: просп. В. Чорновола, 67 та вул. Чайковського, 26 або на сайті platinum.lviv.ua.