Новачок "Динамо" прокоментував свій можливий дебют за клуб

Новоспечений півзахисник "Динамо" Вітор Буено висловив готовність зіграти за основну команду.

Буено у коментарі для прес-служби "Динамо" розповів про свою адаптацію в київському клубі.

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"Коли я приїхав до Києва, переговори з підписанням контракту затягнулися у зв'язку з непередбаченими обставинами, тому я пропустив перший тиждень і не тренувався. Спочатку я просто ходив в тренажерний зал, а потім почав працювати в групі. Поступово я звикаю до мови, партнерів, краще сприймаю тактичні заняття. Якщо я буду потрібен тренеру, то я готовий. У матчах за дубль я наберу форму і ввійду в ігровий ритм. Думаю, Хацкевич може поставити мене в основний склад в найближчих матчах", – сказав футболіст.

Нагадаємо, що Вітор Буено вже зіграв в матчі за команду U-21 проти "Чорноморця" і забив м’яч.

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