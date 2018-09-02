Новачок Суперліги з баскетболу офіційно змінив назву

У новому сезоні української Суперліги з баскетболу візьме участь БК "Одеса", який раніше називався "Динамо-Одеса". Таке рішення було прийнято після зустрічі зі спонсорами.

Прийнявши це рішення, команда хоче добитися головної мети - зробити крок вперед для об'єднання в Одесі всіх, хто спонсорує і інвестує в спорт і здоровий спосіб життя, всіх, хто створює і розвиває спортивну інфраструктуру міста.

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До складу БК "Одеса" увійдуть гравці команди чемпіона Вищої Ліги "Динамо-Одеса", представники БІПИ, і навіть баскетболісти, які грали раніше в БК "Одеса".

Спортивним директором клубу буде Олег Юшкін, який також стане головним тренером команди Суперліги і очолить тренерський штаб всіх команд, до якого увійдуть Олександр Ворона, Дмитро Коломийченко та Сергій Алфьоров.

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