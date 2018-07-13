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Новачок УПЛ ФК "Львів" поповнив склад дома бразильськими форвардами

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Панамбі став гравцем ФК "Львів"
Панамбі став гравцем ФК "Львів" / Василь Андруник

Склад ФК "Львів" поповнили два бразильських футболісти – форварди Панамбі і Бруно. Новачки уклали трирічні угоди з львівським клубом.

Бруно виступатиме за "городян" під 9-м номером, а Панамбі обрав 11-й номер, повідомили у клубі.

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Бруно (повне ім’я – Бруно Дуарте да Сілва). Народився 24 березня 1996 року. Місце народження – Сан-Паулу. Зріст/вага – 183 см, 78 кг. Амплуа – нападник. Попередні клуби – "Сан-Паулу", "Палмейрас", "Португеза".

Цікаво, що у "Палмейрасі" Бруно виступав пліч-о-пліч з Габріелом Жезусом, який на сьогоднішній день є форвардом "Манчестер Сіті".

Панамбі (повне ім’я – Гільєрме Жован Санжуду да Сілва). Народився 11 березня 1995 року. Вік – 23 роки. Місце народження – Порту-Алегрі. Зріст/вага – 174 см, 65 кг. Амплуа – вінгер/нападник. Попередні клуби – "Інтернасьйонал", "Сан-Каетану", "Фламенгу СП", "Сан-Жозе-дус-Кампус".

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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