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Новак Джоковіч став першим в історії тенісистом, який виграв усі турніри серії "Мастерс"

26 Читать новость на русском
Новак Джоковіч
Новак Джоковіч / Фото з відкритих джерел

Новак Джоковіч вписує своє ім'я в історію. Серб став першим тенісистом, який зібрав "Золотий Мастерс".

Тобто за кар'єру він здобув усі титули найпрестижніших турнірів ATP-туру.

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Сталося це після того, як Джоковіч тріумфував у Цинциннаті. Єдиний трофей, якого не вистачало в колекції Новака, він здобув аж із шостої спроби. Після трьох поразок у фіналах цього турніру від Роджера Федерера, цього разу серб таки взяв гору над швейцарцем.

Для цього Новаку Джоковічу вистачило двох сетів – двічі по 6:4. А от серед жінок в Цинциннаті в драматичному поєдинку тріумфувала Кікі Бертенс. У грі із Сімоною Халем бельгійка зуміла відіграти матч-болл і в підсумку перемогти на турнірі.

Дивіться відео про Новака Джоковіча

 

Теги: Новини спорту Теніс Сербія
Джерело: 24 канал
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