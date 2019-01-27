Новак Джокович всьоме виграв Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович, який очолює рейтинг ATP, став переможцем цьогорічного Australian Open у Мельбурні. Новак переміг іспанського тенісистка Рафаеля Надаля.

Новак Джокович – Рафаель Надаль 3:0 (6:3, 6:2, 6:3).

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Серб надзвичайно агресивно розпочав матч і вже в другому геймі зумів зробити брейк. Цього виявилося достатньо, щоб виграти перший сет, оскільки Джокович не давав приводів Надалю думати про брейк-пойнти.

У другому сеті Надаль не знайшов свою гру. Іспанець двічі віддав свою подачу й програв партію 6:2. На старті третього сету Надаль вже грав трішки краще, проте Джокович продовжував домінувати.

У підсумку сербський тенісист зумів ще двічі обіграти Надаля на його подачі й записав у свій актив сет 6:3 та всьоме виграв Australian Open.

Це третя поспіль перемога для Джоковича на турнірах Великого Шолому. У минулому році Новак виграв Wimbledon та US Open. Також серб встановив рекорд. Він перший тенісист, який 7 разів перемагав на Australian Open.

Переможницею у жіночому розряді стала японка Наомі Осака. У фіналі вона перемогла чешку Петру Квітову.