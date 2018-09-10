Новак Джокович втретє переміг на US Open

У фіналі US Open-2018 Новак Джокович обіграв Хуана Мартіна дель Потро і в третій раз виграв американський "Шолом" – 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч тривав 3 години 15 хвилин. За цей час Джокович 1 раз подав навиліт, допустивши 2 помилки на подачі і реалізував чотири брейк-пойнти з семи. Дель Потро подав 6 ейсів і двічі взяв подачу суперника, допустивши при цьому 1 подвійну помилку.

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Для Джоковича цей титул на американському "мейджорі" став третім в кар'єрі і 14-м на турнірах категорії "Великого Шолома". При цьому в липні сербський тенісист переміг на іншому "мейджорі" – Wimbledon в Лондоні.

Після перемоги на US Open Джокович піднявся на третє місце в світовому рейтингу, змістивши з цієї позиції свого суперника по фіналу дель Потро.

Нагадаємо, що у жіночому US Open японка Наомі Осака здолала титуловану Серену Вільямс.

Новак Джокович (Сербія) – Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 3:0 (6:3, 7:6, 6:3)

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