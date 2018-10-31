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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Новак Джокович знову стане першою ракеткою світу

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      Новак Джокович стане першою ракеткою світу
      Новак Джокович стане першою ракеткою світу

      Іспанський тенісист Рафаель Надаль знявся через травму з престижного турніру серії "Мастерс" в Парижі, в якому він у другому колі повинен був зіграти проти свого співвітчизника Фернандо Вердаско. Це означає, що Рафа поступиться званням першої ракетки світу сербу Новаку Джоковичу.

      Джокович підніметься на перше місце вперше з 2016 року. На даний момент на турнірі в Парижі Джокович вийшов до третього кола, де зіграє з боснійцем Даміром Джумхурією.

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      Поточна переможна серія Джоковича становить 19 матчів. Всього ж на рахунку серба в сезоні-2018 41 перемога при 9 поразках.

      Джокович може в п'ятий раз в кар'єрі завершити сезон в статусі першої ракетки світу. Така ймовірність близька до 100%, оскільки Новаку не доведеться захищати очки на Підсумковому турнірі.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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