Новак Джоковіч та Роджер Федерер гратимуть фінал у Цинцинатті

Зустріч Федерера і Джоковіча буде 46-ю у історії взаємин цих тенісистів. Цього разу – це буде фінал хардового турніру в американському місті Цинциннаті.

У півфіналі Новак Джоковіч переміг Маріна Чіліча з рахунком 6:4, 3:6, 6:3, матч тривав дві з половиною години.

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Роджер Федерер пройшов у фінал через відмову Давіда Гоффена, який отримав травму на початку другої години зустрічі.



Роджер Федерер та Новак Джоковіч

У жіночому ж фіналі на корті зустрінуться перша ракетка світу Сімона Халеп і кривдниця Еліни Світоліної – Кікі Бертенс.



Кікі Бертенс та Сімона Халеп

У півфіналі румунка впевнено перемогла Аріну Сабаленко, а нідерландка розібралася з Петрою Квітовою.

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