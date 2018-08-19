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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Новак Джоковіч та Роджер Федерер гратимуть фінал у Цинцинатті

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Зустріч Федерера і Джоковіча буде 46-ю у історії взаємин цих тенісистів. Цього разу – це буде фінал хардового турніру в американському місті Цинциннаті.

У півфіналі Новак Джоковіч переміг Маріна Чіліча з рахунком 6:4, 3:6, 6:3, матч тривав дві з половиною години. 

Читайте також: Світоліна та Цуренко поступилися у чвертьфіналі турніру в Цинциннаті

Роджер Федерер пройшов у фінал через відмову Давіда Гоффена, який отримав травму на початку другої години зустрічі.


Роджер Федерер та Новак Джоковіч

У жіночому ж фіналі на корті зустрінуться перша ракетка світу Сімона Халеп і кривдниця Еліни Світоліної – Кікі Бертенс.


Кікі Бертенс та Сімона Халеп

У півфіналі румунка впевнено перемогла Аріну Сабаленко, а нідерландка розібралася з Петрою Квітовою.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 канал
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