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      Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні

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      Що зміниться у жовтні 2019 – нова субсидія, монети та гривня, нові напрямки лоукостерів
      Які зміни чекають українців у жовтні / 24 канал

      З 1 жовтня 2019 року почнуть нараховувати субсидію за зміненими принципами. Також НБУ підготував для нас кілька новинок стосовно обігу монет та банкнот української гривні. Лоукостери потішать свіжими напрямками. А Кабмін пообіцяв повний перехід на електронний документообіг.

      Як ці та інші зміни впливатимуть на життя українців – читайте далі.

      Монетизація та субсидії

      З 1 жовтня пільги для оплати комуналки виплачуватимуть готівкою. Але паралельно діятиме і безготівкова форма надання субсидій.

      Головні зміни:

      - одержувачі субсидії самостійно обиратимуть, куди їм перераховуватиметься державна допомога (такий само принцип – і щодо надання пільг у готівковій формі);
      - якщо житло обігрівається кількома видами енергії – субсидія призначатиметься тільки на одну комунальну послугу;
      - інформація про призначені житлові субсидії буде внесена до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.

      Комісія може призначити субсидію у випадках, не передбачених Положенням уряду – її фінансуватимуть за рахунок коштів місцевих бюджетів.

      Субсидію призначать одному мешканцю житла, серед зареєстрованих у цьому будинку (квартирі). За рішенням комісії вона може призначатися:

      - одному із мешканців, які не зареєстровані, але орендують жтитло і мають про це договір;
      - без укладеного договору оренди житла, якщо мешканці є внутрішньо переміщеними особами.

      Субсидію не призначать одночасно за місцем реєстрації та проживанням особи – лише щось одне.

      Які доходи враховують для призначення субсидії:

      • зарплата після сплати ПДФО
      • пенсія
      • стипендія
      • соцвиплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення
      • допомога по безробіттю
      • інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування
      • грошові перекази, отримані із-за кордону
      • інші доходи.

      Зводяться норми стосовно верифікації отримувачів субсидій.

      Читайте також: Пенсії, субсидії та пільги перевірять: кому можуть забрати виплати

      Нові гривні і відмова від копійок

      З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1,2 та 5 копійок перестануть приймати.

      Підприємці повинні будуть здати їх в банки. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:

      • до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;

      • до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

      Монету 25 копійок така доля теж чекає, але її виводтимуть поступово. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. 

      Для полегшення готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних сум розрахунків готівкою до кратних 10 копійкам, пояснюють в НБУ.

      А з 25 жовтня 2019 року у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.

      1000 грн
      Так виглядатиме нова банкнота в 1000 гривень

      Як розказали в НБУ, на лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотній – зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

      За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від інших банкнот. Її розмір – 75х160 мм, основний колір – блакитний.

      Банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту:

      • "віконна" захисна стрічка – частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, що має відповідний колір (пурпурний) та яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект. Стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба – малого державного герба України. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінематичний ефект – змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки;

      • оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів (від золотистого кольору до нефритового).

      Нові авіанапрямки

      SkyUp з 1 жовтня почне здійснювати перельоти за маршрутом Київ-Коломбо (Шрі-Ланка). Літатимуть двічі на тиждень.

      Wizzair з 28 жовтня запускає рейс за маршрутом Львів – Ларнака. Полетіти на Кіпр можна буде двічі на тиждень.

      Ryanair з 29 жовтня 2019 року відкриє сьомий напрямок з Одеси – до Будапешта (Угорщина). Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи.

      Нові податкові рахунки

      З 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту ІВАN.

      За інформацією територіальних органів Держказначейства з 1 по 31 жовтня 2019 діє перехідний період, а з 1 листопада 2019 – у постійному режимі.

      Крім цього, зміняться також рахунки для сплати судового збору.

      Також Казначейство спільно з Державною фіскальною службою України прийняло рішення про зміну діючих рахунків:

      • у системі електронного адміністрування ПДВ;

      • у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

      • депозитного рахунку ДФСУ для сплати авансових платежів (передоплати), що вносяться підприємствами до/або під час митного оформлення.

      Ця зміна також відбудеться відповідно до вимог стандарту IBAN, з 10 жовтня 2019. З цієї дати реквізити змінених рахунків будуть доведені ДФСУ.

      31 жовтня спливає граничний термін використання діючих рахунків. З 1 листопада треба буде сплачувати відповідний ПДВ і акцизні податки на нові рахунки.

      Читайте також: В Україні буде єдиний рахунок для сплати податків: опубліковано закон

      Перетин лінії розмежування

      З 29 жовтня запрацюють нові равила перетину лінії розмежування на Донбасі.

      Головна його новація – уряд склав перелік товарів, заборонених до перевезення. Відтак все інше громадянам возити буде дозволено.

      Електронний документообіг

      З 1 жовтня має запрацювати остаточних перехід на електронний документообіг. Принаймні, таке рішення прийняв уряд ще 4 вересня. Державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у своїх системах обміну документами саме до початку жовтня.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Статті Кабінет Міністрів України авіація Податки Гроші Субсидії НБУ
      Джерело: 24 канал
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