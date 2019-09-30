Новації в субсидіях та електронний документообіг: що зміниться у жовтні
З 1 жовтня 2019 року почнуть нараховувати субсидію за зміненими принципами. Також НБУ підготував для нас кілька новинок стосовно обігу монет та банкнот української гривні. Лоукостери потішать свіжими напрямками. А Кабмін пообіцяв повний перехід на електронний документообіг.
Як ці та інші зміни впливатимуть на життя українців – читайте далі.
Монетизація та субсидії
З 1 жовтня пільги для оплати комуналки виплачуватимуть готівкою. Але паралельно діятиме і безготівкова форма надання субсидій.
Головні зміни:
- одержувачі субсидії самостійно обиратимуть, куди їм перераховуватиметься державна допомога (такий само принцип – і щодо надання пільг у готівковій формі);
- якщо житло обігрівається кількома видами енергії – субсидія призначатиметься тільки на одну комунальну послугу;
- інформація про призначені житлові субсидії буде внесена до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.
Комісія може призначити субсидію у випадках, не передбачених Положенням уряду – її фінансуватимуть за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Субсидію призначать одному мешканцю житла, серед зареєстрованих у цьому будинку (квартирі). За рішенням комісії вона може призначатися:
- одному із мешканців, які не зареєстровані, але орендують жтитло і мають про це договір;
- без укладеного договору оренди житла, якщо мешканці є внутрішньо переміщеними особами.
Субсидію не призначать одночасно за місцем реєстрації та проживанням особи – лише щось одне.
Які доходи враховують для призначення субсидії:
- зарплата після сплати ПДФО
- пенсія
- стипендія
- соцвиплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення
- допомога по безробіттю
- інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування
- грошові перекази, отримані із-за кордону
- інші доходи.
Зводяться норми стосовно верифікації отримувачів субсидій.
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Нові гривні і відмова від копійок
З 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1,2 та 5 копійок перестануть приймати.
Підприємці повинні будуть здати їх в банки. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:
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до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
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до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).
Монету 25 копійок така доля теж чекає, але її виводтимуть поступово. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.
Для полегшення готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних сум розрахунків готівкою до кратних 10 копійкам, пояснюють в НБУ.
А з 25 жовтня 2019 року у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.
Так виглядатиме нова банкнота в 1000 гривень
Як розказали в НБУ, на лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотній – зображення будівлі Президії Національної академії наук України.
За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від інших банкнот. Її розмір – 75х160 мм, основний колір – блакитний.
Банкнота має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту:
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"віконна" захисна стрічка – частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, що має відповідний колір (пурпурний) та яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект. Стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба – малого державного герба України. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінематичний ефект – змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки;
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оптично-змінний елемент SPARK, що має кінематичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів (від золотистого кольору до нефритового).
Нові авіанапрямки
SkyUp з 1 жовтня почне здійснювати перельоти за маршрутом Київ-Коломбо (Шрі-Ланка). Літатимуть двічі на тиждень.
Wizzair з 28 жовтня запускає рейс за маршрутом Львів – Ларнака. Полетіти на Кіпр можна буде двічі на тиждень.
Ryanair з 29 жовтня 2019 року відкриє сьомий напрямок з Одеси – до Будапешта (Угорщина). Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, щовівторка і щосуботи.
Нові податкові рахунки
З 1 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту ІВАN.
За інформацією територіальних органів Держказначейства з 1 по 31 жовтня 2019 діє перехідний період, а з 1 листопада 2019 – у постійному режимі.
Крім цього, зміняться також рахунки для сплати судового збору.
Також Казначейство спільно з Державною фіскальною службою України прийняло рішення про зміну діючих рахунків:
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у системі електронного адміністрування ПДВ;
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у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
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депозитного рахунку ДФСУ для сплати авансових платежів (передоплати), що вносяться підприємствами до/або під час митного оформлення.
Ця зміна також відбудеться відповідно до вимог стандарту IBAN, з 10 жовтня 2019. З цієї дати реквізити змінених рахунків будуть доведені ДФСУ.
31 жовтня спливає граничний термін використання діючих рахунків. З 1 листопада треба буде сплачувати відповідний ПДВ і акцизні податки на нові рахунки.
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Перетин лінії розмежування
З 29 жовтня запрацюють нові равила перетину лінії розмежування на Донбасі.
Головна його новація – уряд склав перелік товарів, заборонених до перевезення. Відтак все інше громадянам возити буде дозволено.
Електронний документообіг
З 1 жовтня має запрацювати остаточних перехід на електронний документообіг. Принаймні, таке рішення прийняв уряд ще 4 вересня. Державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у своїх системах обміну документами саме до початку жовтня.